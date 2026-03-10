Giá dầu tăng, một số nước đề xuất tuần làm việc 4 ngày, hạn chế đi lại

Chính phủ Philippines đang triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông. Trong đó, cơ quan nhà nước được yêu cầu giảm sử dụng điều hòa, hạn chế đi công tác và thậm chí có thể xem xét áp dụng tuần làm việc bốn ngày.

Theo chỉ đạo mới, tất cả cơ quan thuộc Chính phủ, các trường đại học công lập và chính quyền địa phương phải giảm ít nhất 10% mức tiêu thụ nhiên liệu. Quyết định này được đưa ra nhằm ứng phó với nguy cơ chi phí năng lượng tăng cao do tình hình địa chính trị phức tạp ở Trung Đông.

Một trong những biện pháp cụ thể là hạn chế sử dụng điều hòa nhiệt độ trong các văn phòng công. Các cơ quan được yêu cầu đặt nhiệt độ điều hòa không thấp hơn 24°C, đồng thời áp dụng các hình thức làm việc linh hoạt để giảm tiêu thụ điện và nhiên liệu.

Người phát ngôn của Phủ Tổng thống cho biết phương án tuần làm việc bốn ngày cũng đang được cân nhắc, đặc biệt nếu tình hình căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang và gây áp lực lên giá năng lượng.

Trước đó, một thượng nghị sĩ Philippines đã đề xuất Chính phủ áp dụng tuần làm việc bốn ngày hoặc mở rộng làm việc từ xa nhằm giảm nhu cầu đi lại và tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, đề xuất này hiện chưa được nội các chính thức thảo luận.

Người dân Philippines xếp hàng đổ xăng (Ảnh: AFP).

Phụ thuộc nhập khẩu dầu, dễ bị tác động khi giá tăng

Philippines là quốc gia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu nhập khẩu, khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước biến động giá năng lượng toàn cầu.

Giới chuyên gia lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao, từ đó gây áp lực lên lạm phát. Tháng 2 vừa qua, lạm phát tại Philippines đã tăng lên 2,4% - mức cao nhất trong vòng 13 tháng.

Không chỉ Philippines, nhiều quốc gia Đông Nam Á khác cũng đang triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Tại Thái Lan, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các cơ quan trực thuộc giảm sử dụng điều hòa và hạn chế các chuyến công tác không cần thiết, khuyến khích tổ chức họp trực tuyến. Các đơn vị cũng được khuyến nghị cho nhân viên làm việc từ xa nếu tính chất công việc cho phép.

Trong khi đó, chính quyền quân sự Myanmar áp dụng biện pháp mạnh hơn khi hạn chế lưu thông phương tiện cá nhân. Theo quy định mới, xe biển số chẵn chỉ được lưu thông vào ngày chẵn, còn xe biển số lẻ chỉ được đi vào ngày lẻ.

Chính quyền Myanmar cho biết nguyên nhân là do tình hình chính trị và các cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông đang gây gián đoạn các tuyến vận tải dầu mỏ trên biển. Tuy nhiên, thời gian áp dụng quy định này chưa được công bố.

Những ngày gần đây, tại nhiều nước như Thái Lan, Lào và Myanmar, tình trạng người dân xếp hàng dài tại các cây xăng đã được ghi nhận.

Châu Á dễ bị tổn thương trước cú sốc giá dầu

Theo bà Deepali Bhargava, trưởng bộ phận nghiên cứu khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ngân hàng ING, khu vực châu Á đặc biệt dễ chịu tác động khi giá dầu tăng kéo dài.

Ngoại trừ Malaysia và Australia, hầu hết các nền kinh tế lớn trong khu vực đều nhập khẩu nhiều dầu và khí đốt hơn lượng xuất khẩu, khiến cán cân thương mại năng lượng thâm hụt. Khi giá dầu toàn cầu tăng mạnh, các nền kinh tế này sẽ chịu tác động trực tiếp.

Philippines được đánh giá là đối mặt rủi ro lạm phát lớn hơn so với một số quốc gia trong khu vực. Nguyên nhân là nước này nhập khẩu tới 90% nhu cầu dầu từ khu vực Vùng Vịnh, trong khi các chương trình trợ giá nhiên liệu lại hạn chế hơn so với những nước như Ấn Độ hay Thái Lan.

Các phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng tại Mae Sot, Thái Lan (Ảnh: Paschal Zayar/Shutterstock).

Trước tình hình này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết, Chính phủ đang xem xét khả năng trợ giá nhiên liệu cho ngành vận tải, nông dân và ngư dân.

“Chúng tôi đã chỉ đạo tất cả cơ quan nhà nước tìm cách tiết kiệm năng lượng", ông Marcos nói trong một cuộc họp báo.

Tổng thống cũng kêu gọi người dân tham gia tiết kiệm năng lượng bằng những hành động đơn giản như đi chung xe, hạn chế các chuyến đi không cần thiết và ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng.

Tuy vậy, một số tổ chức doanh nghiệp cảnh báo cần thận trọng khi cân nhắc các thay đổi lớn như tuần làm việc bốn ngày. Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines cho rằng những ngành như sản xuất có thể khó thích ứng với mô hình này và vẫn cần duy trì hiệu quả vận hành để đảm bảo năng lực cạnh tranh.