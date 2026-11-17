Buổi sáng giữa tháng 11, thuyền của ông Võ Văn Khoa (54 tuổi, trú tại thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) cập bến sau một đêm vươn khơi. Ông Khoa cùng người thân đưa lưới lên bờ, tất bật gỡ từng con ghẹ để bán cho thương lái đang chờ sẵn.

"Tôi đánh bắt được 40kg ghẹ cùng một lượng cá và tôm tít. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, mỗi người mang về 4 triệu đồng", ông Khoa chia sẻ.

Thuyền trở về bờ, ngư dân tập trung ngồi gỡ hải sản ra khỏi lưới (Ảnh: Dương Nguyên).

Không riêng ông Khoa, những ngày này, hàng chục thuyền đánh bắt gần bờ ở vùng biển Lộc Hà cũng lần lượt trở về với những khoang đầy hải sản. Bến cá trở nên nhộn nhịp khi ngư dân đưa lưới lên bờ, người thân hỗ trợ gỡ, phân loại hải sản, còn thương lái túc trực thu mua.

Phần lớn các thuyền đều trúng đậm ghẹ. Đây là loại hải sản có giá trị kinh tế cao, thương lái ưa chuộng nên mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân.

Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, sau những đợt gió mùa Đông Bắc, hải sản thường xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là ghẹ. Dù thời tiết chuyển lạnh, biển có động nhưng không mưa, bà con nhận thấy điều kiện vẫn phù hợp để đánh bắt gần bờ nên tranh thủ ra khơi.

Ngư dân trúng đậm ghẹ (Ảnh: Dương Nguyên).

Mỗi thuyền thường có 2-3 ngư dân, khai thác tại khu vực cách bờ 6-8 hải lý. Khi xác định vùng biển có nhiều ghẹ, họ thả lưới và cứ 1-2 giờ lại kéo lên kiểm tra sản lượng.

Ông Trương Văn Thông (54 tuổi, trú tại thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) cho biết dù đã vào cuối vụ đánh bắt nhưng sản lượng ghẹ những ngày này vẫn khá dồi dào.

"Mùa đánh bắt ghẹ chính kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 11. Thời điểm này đã cuối vụ nhưng ghẹ vẫn nhiều. Mỗi đêm ra khơi, bình quân một thuyền có thể thu về 4-7 triệu đồng. Nhờ vậy, bà con rất phấn khởi", ông Thông chia sẻ.

Thương lái đến bến mua ghẹ (Ảnh: Dương Nguyên).

Ghẹ có kích thước đồng đều, trung bình 3 con được 1kg, một số con lớn đạt trọng lượng cả cân. Giá thu mua ghẹ tại bến là 200.000-250.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng.

Sau khi gỡ khỏi lưới, ngư dân phân loại, buộc dây từng con rồi xếp vào rổ chờ thu mua ngay tại bến. Việc mua bán diễn ra nhanh chóng, giúp bà con sớm hoàn tất công việc sau một đêm đánh bắt.

Đại diện UBND xã Lộc Hà cho biết năm nay thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản. Ngư dân trên địa bàn liên tục có những chuyến đi biển đạt sản lượng tốt với nhiều loại hải sản, trong đó có ghẹ.

Nguồn thu từ việc bán hải sản góp phần cải thiện đời sống, tạo thêm động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển.