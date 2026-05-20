Gãy cần bơm bê tông, 3 công nhân thương vong

Ngày 20/5, lãnh đạo phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn, sáng cùng ngày, một xe bơm bê tông đậu trên đường Biên Cương để phục vụ thi công sửa chữa nhà dân. Trong quá trình vận hành, cần bơm bê tông bất ngờ bị nứt, gãy rồi đổ sập, va trúng những người đang làm việc tại hiện trường.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, anh L.Q.T. (46 tuổi, trú tại khối Phụ Đức, phường Bồng Sơn) đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nêu trên.