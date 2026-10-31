Gặp tai nạn bất ngờ trên biển, một ngư dân không qua khỏi

Ngày 31/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin ngư dân L.V.H. (49 tuổi, trú tại thôn Hải Phú, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) không may tử vong do gặp tai nạn lao động trên biển.

Ông H. là thuyền viên tàu cá QB-92056-TS, do ông Nguyễn Văn Xá (62 tuổi, trú tại xã Đông Trạch) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngư dân gặp tai nạn tử vong là thuyền viên tàu cá QB-92056-TS (Ảnh: Anh Quân).

Quá trình đánh bắt trên biển, ông H. ngã vào hệ thống tời trên tàu và bị thương. Các thuyền viên đi cùng tổ chức sơ cứu cho ông H. và điều khiển tàu về đến cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị lúc 6h30 cùng ngày. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục pháp lý, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân ông H. tử vong là do tai nạn lao động trong quá trình khai thác thủy sản trên biển.