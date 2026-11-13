Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 12/11, Sở Nội vụ TPHCM thông tin về tình hình và nhu cầu tuyển dụng lao động những tháng cuối năm.

Công nhân làm việc tại dự án đường Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Sở Nội vụ TPHCM, dự báo trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027, thị trường lao động thành phố cần tuyển thêm khoảng 45.000-50.000 vị trí việc làm. Nhu cầu này nhằm phục vụ việc hoàn tất đơn hàng xuất khẩu và đáp ứng sức mua tiêu dùng trong nước, tùy thuộc diễn biến đơn hàng và thị trường quốc tế.

Các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn gồm kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử, sản xuất, chế biến, vận hành máy, lao động kỹ thuật, xây dựng, logistics, kho vận và xuất nhập khẩu.

Về thu nhập, doanh nghiệp đưa ra mức lương khá cạnh tranh để thu hút nhân lực. Lao động phổ thông có thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng/tháng; lao động kỹ thuật từ 10-15 triệu đồng/tháng. Các vị trí đòi hỏi chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, kinh doanh, bán hàng và xây dựng có mức lương 12-20 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, ngành xây dựng cũng đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ khi TPHCM đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và chỉnh trang đô thị.

Theo Sở Nội vụ, mức thu nhập ngành xây dựng hiện dao động 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 12-20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn. Tuy nhiên, việc thu hút nhân lực vẫn gặp khó do đặc thù công việc ngoài trời nặng nhọc, lao động phổ thông có xu hướng chọn việc thời vụ, nhận lương khoán ngắn hạn và sự cạnh tranh từ các khu công nghiệp, lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Để ổn định nguồn nhân lực, thành phố đang triển khai các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, cải thiện phúc lợi và tăng cường kết nối cung - cầu lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã ký kết biên bản phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của 11 tỉnh, thành phố lân cận nhằm chia sẻ dữ liệu tuyển dụng, bảo hiểm thất nghiệp và điều tiết nguồn lao động về thành phố.

Sở Nội vụ cũng đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân lực thi công dự án công khai vị trí, số lượng và mức lương trên Sàn giao dịch việc làm, giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng thuận lợi hơn.