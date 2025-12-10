Gần 7.800 hộ dân, Bảo Hà đặt mục tiêu giảm nghèo 0,78% trong năm 2025

Xã Bảo Hà (Lào Cai) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã gồm Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn, Tân An và Tân Thượng, với tổng dân số gần 34.000 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 60%. Với quy mô dân cư lớn, địa bàn rộng và địa hình miền núi bị chia cắt, công tác giảm nghèo tại địa phương đứng trước không ít khó khăn.

Dù vậy, Bảo Hà cũng có những lợi thế nhất định khi nằm trên trục kinh tế động lực dọc sông Hồng, hội tụ nhiều loại hình giao thông như đường bộ, đường thủy, đường sắt và trong tương lai là đường hàng không, đường sắt tốc độ cao. Đây được xem là nền tảng để địa phương khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế và việc làm cho người dân.

Ban chỉ đạo được kiện toàn, mục tiêu giảm nghèo cụ thể

Nhằm triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, Đảng ủy xã Bảo Hà đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo UBND xã và các phòng, ban chuyên môn. Việc kiện toàn bộ máy chỉ đạo được xác định là khâu then chốt để bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt trong tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao, Hội đồng nhân dân xã ban hành nghị quyết đặt mục tiêu tỷ lệ giảm nghèo năm 2025 đạt 0,78%. Đây là con số cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là thước đo cho hiệu quả của các chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn.

Theo thống kê, năm 2024 toàn xã có 426 hộ nghèo, chiếm 5,46% tổng số 7.806 hộ; hộ cận nghèo là 366 hộ, tương đương 4,69%. Năm 2025, địa phương phấn đấu giảm ít nhất 61 hộ nghèo, giảm 70 hộ cận nghèo, kiểm soát tỷ lệ tái nghèo dưới 1%. Riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số, mục tiêu giảm nghèo đạt 2%.

Đào tạo nghề, tạo việc làm và nâng thu nhập

Cùng với giảm nghèo về thu nhập, Bảo Hà chú trọng các giải pháp lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong năm 2025, xã dự kiến mở 5 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với khoảng 170 học viên, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân tộc thiểu số.

Bảo Hà chú trọng các giải pháp lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Ảnh: Báo Lào Cai).

Tính đến tháng 9/2025, địa phương đã tạo việc làm mới cho 318 lao động, đạt hơn 80% kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,24% và tiếp tục hướng tới mục tiêu 72% vào cuối năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 được đặt mục tiêu đạt 51,6 triệu đồng.

Song song đó, Bảo Hà tập trung đầu tư cho giáo dục với 273 phòng học tại các trường trên địa bàn, trong đó phần lớn là phòng kiên cố. 100% học sinh được hưởng đầy đủ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Tín dụng ưu đãi và an sinh xã hội làm trụ cột

Một điểm nhấn nổi bật trong công tác giảm nghèo tại Bảo Hà là chính sách tín dụng ưu đãi. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xã đạt hơn 223 tỷ đồng, với trên 14.000 lượt hộ dân được tiếp cận vốn. Các chương trình cho vay trải rộng từ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đến sản xuất kinh doanh, nước sạch, vệ sinh môi trường và giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Toàn xã đã cấp gần 25.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên 92,7%. Riêng chính sách hỗ trợ tiền điện năm 2025 dự kiến dành cho 426 hộ nghèo và 16 hộ chính sách, với tổng kinh phí hơn 335 triệu đồng.

Trong lĩnh vực nhà ở, xã vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa, làm mới nhà ở. Từ đầu năm đến nay, 8 hộ được hỗ trợ xây mới và 5 hộ được sửa chữa nhà, với tổng kinh phí 440 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo và các nguồn xã hội hóa.

Với việc huy động đồng bộ các nguồn lực và chính sách, Bảo Hà đang từng bước tạo chuyển biến thực chất trong công tác giảm nghèo, hướng tới mục tiêu bền vững và lâu dài cho gần 7.800 hộ dân trên địa bàn.