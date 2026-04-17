Gần 13.000 người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, cùng với công tác giải quyết việc làm, việc giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn trong thời gian qua được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Trong quý I, Sở Nội vụ Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 12.809 người lao động, với số tiền hỗ trợ 510 tỷ đồng, tăng 14,3% số người và tăng 16,3% số tiền so với cùng kỳ năm trước; hỗ trợ học nghề cho 212 người với số tiền 839 triệu đồng.

Chỉ tính riêng tháng 3, TP Hà Nội ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 2.755 người lao động, và 22 người được hỗ trợ học nghề.

Trong bối cảnh hiện nay, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là “phao cứu sinh” đối với người lao động khi mất việc, mà còn là công cụ hỗ trợ để họ sớm quay trở lại thị trường lao động. Vì vậy, bên cạnh khoản trợ cấp thất nghiệp, Luật Việc làm cũng đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm có việc làm trở lại.

Tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho lao động thất nghiệp (Ảnh: Thanh Bình).

Khi tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng nhiều quyền lợi. Trước hết, là trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. Bên cạnh đó, trong thời gian hưởng trợ cấp, người lao động còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, người lao động còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác như tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại; hỗ trợ học nghề.

Hiện nay, các Trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc, trong đó có Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đang triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức thường xuyên, bao gồm cả phiên hằng ngày, phiên lưu động và phiên chuyên đề, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp.

Trung tâm đóng vai trò kết nối cung - cầu lao động, cung cấp thông tin về vị trí tuyển dụng, mức lương, yêu cầu công việc, giúp người lao động lựa chọn phù hợp.

Bên cạnh đó, người lao động còn được hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, qua đó duy trì hoặc tìm kiếm việc làm mới.