Đồng Nai tư vấn, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn người mất việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai đã có Báo cáo Tổng hợp thông tin thị trường lao động quý I năm 2026, dự báo nhu cầu tuyển dụng quý II năm 2026.

Trong quý I, Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai đã tư vấn việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động cho 34.940 lượt người, giải quyết việc làm cho 2.349 lao động. Đồng thời, hơn 8.308 lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp và có 370 trường hợp đi làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, về nhu cầu tuyển dụng, Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai ghi nhận 2.036 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 71.568 lao động.

Nhu cầu nhân lực tăng mạnh nhờ dự án sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành cùng các ngành phụ trợ lân cận mở rộng hoạt động, thu hút lượng lớn lao động chất lượng cao.

Trong số này, nhu cầu tuyển dụng lao động không có bằng cấp, chứng chỉ chiếm tỷ lệ cao nhất với 48.031 người, tương đương 67,11%; tiếp đến là lao động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp với 17.662 người, chiếm 24,68%.

Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp là 2.886 người (4,03%); cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp là 1.057 người (1,48%); còn lao động trình độ đại học và trên đại học là 1.932 người, chiếm 2,7%.

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn TP Đồng Nai hiện tập trung chủ yếu ở các ngành may mặc, giày da, điện tử, gỗ… với nhiều vị trí việc làm đa dạng cho người lao động lựa chọn. Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn tồn tại tình trạng chưa phù hợp giữa nhu cầu việc làm của người lao động và nguồn nhân lực mà doanh nghiệp cần tuyển, đặc biệt là lao động phổ thông.

Trước thực tế đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, nhất là trong giai đoạn sau Tết khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao. Trung tâm thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận trực tiếp doanh nghiệp tuyển dụng ở cả vị trí phổ thông lẫn chuyên môn.

Các phiên giao dịch được tổ chức phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường lao động sau Tết, giúp người lao động nhanh chóng cập nhật thông tin tuyển dụng và kịp thời ứng tuyển.

Đồng thời, Trung tâm cũng đẩy mạnh hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người tìm việc để họ có sự lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và xu hướng tuyển dụng. Trong năm 2025, gần 142.000 lượt lao động đã được hỗ trợ tư vấn, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và mạng lưới cộng tác viên việc làm tại 95 xã, phường, thị trấn nhằm mở rộng kênh giới thiệu việc làm, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Mạng lưới này giúp lan tỏa thông tin tuyển dụng đến nhiều lao động hơn và tổ chức các hoạt động việc làm phù hợp với từng địa bàn.

Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp và cơ sở đào tạo nghề triển khai mô hình “Job Corner” (Góc việc làm) dành cho sinh viên, giúp người học kết nối sớm với doanh nghiệp và chuẩn bị kỹ năng trước khi ra trường. Giải pháp này không chỉ hỗ trợ sinh viên mà còn góp phần mở rộng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu năm.

Trong quá trình kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm cũng chú trọng hỗ trợ các nhóm lao động đặc thù như lao động vùng biên, đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo hoặc có kỹ năng phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, qua đó góp phần bảo đảm cơ hội việc làm cho nhiều đối tượng trong xã hội.