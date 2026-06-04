Đồng Nai trải thảm đỏ thu hút nhân tài AI, bán dẫn

UBND thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035".

Đề án nhằm thiết lập cơ chế đặc thù để thu hút và đào tạo đội ngũ chuyên gia đủ khả năng làm chủ các hệ thống hạ tầng dùng chung và bảo vệ an toàn không gian số của thành phố trước các thách thức mới.

Đại học Lạc Hồng (thành phố Đồng Nai) vừa vô địch cuộc thi sáng tạo Robot khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Ảnh: CTV).

Theo đề án, thành phố Đồng Nai sẽ chủ động kết nối với các tập đoàn công nghệ lớn để đào tạo đội ngũ chuyên gia chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và an toàn thông tin. Đồng thời, địa phương sẽ xây dựng các cơ chế ưu đãi nhằm thu hút nhân tài số đến làm việc. Đây là giải pháp được thành phố đặt ra trong bối cảnh đang thiếu hụt đội ngũ chuyên gia đầu ngành về an toàn thông tin, bán dẫn và công nghệ số.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, phát triển nguồn nhân lực số không chỉ dừng lại ở việc trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn hướng tới thay đổi tư duy, nhận thức và thói quen làm việc của toàn bộ hệ thống chính trị. Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nguồn nhân lực số cần được đầu tư đi trước một bước để trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần vận hành bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Thành phố xác định sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo quan trọng nhất để đánh giá năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức.

UBND thành phố Đồng Nai cũng cho rằng việc phát triển nhân lực số phải bảo đảm hài hòa giữa "xây" và "chống". Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố sẽ chú trọng đào tạo kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng. Đồng thời, địa phương xác định năng lực tự bảo vệ trên không gian mạng là kỹ năng thiết yếu đối với mỗi cán bộ và người dân, qua đó góp phần bảo vệ thành quả chuyển đổi số, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Pháo hoa chào mừng việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương (Ảnh: Phương Quyên).

Trước đó, tháng 3, UBND thành phố Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch phân khu Khu công nghệ số tập trung Long Thành, quy mô hơn 119ha, định hướng hình thành trung tâm công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số.

Mục tiêu quy hoạch Khu công nghệ số tập trung Long Thành nhằm hình thành trung tâm công nghệ thông tin, tạo hạ tầng phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ số; thu hút đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, bán dẫn, gắn kết chặt chẽ với lợi thế hạ tầng quốc tế là sân bay Long Thành.

Dự báo, tổng quy mô lao động của toàn Khu công nghệ số tập trung Long Thành dự kiến khoảng 10.000 lao động chất lượng cao. Cùng đó, thành phố Đồng Nai hiện đang thực hiện các bước để triển khai Khu đổi mới sáng tạo diện tích 300ha tại xã Bình An, gần sân bay Long Thành.