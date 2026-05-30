Doanh nghiệp phải hoàn trả tiền hỗ trợ đào tạo trong trường hợp nào?

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, ngoài quyền lợi mà người sử dụng lao động được hưởng, Điều 25 của Nghị định số 374 nêu rõ trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho người lao động (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và sử dụng lao động theo phương án đã được phê duyệt theo quyết định hỗ trợ của Giám đốc Sở Nội vụ.

Trường hợp sau đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, người lao động không được bố trí và duy trì việc làm theo phương án đã được phê duyệt hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc) khi đang tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, người sử dụng lao động sẽ phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ trước đó.

Quy định này không áp dụng trong một số trường hợp như:

- Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc Luật Viên chức.

- Người lao động bị sa thải theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 35 và điểm đ, e khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động; quy định tại khoản 4 và điểm d, đ, e khoản 5 Điều 29 của Luật Viên chức.

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc của Luật Viên chức.