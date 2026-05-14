Doanh nghiệp nâng thu nhập sàn lên 10-20 triệu đồng khi tuyển lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, trong tháng 4, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp tiếp tục có xu hướng tăng, đặc biệt trong nhóm ngành công nghiệp - dịch vụ.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 10.765 chỉ tiêu tuyển dụng của 1.330 việc làm trống, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành như: bán buôn, bán lẻ và hoạt động dịch vụ; công nghiệp chế biến chế tạo - xây dựng; dịch vụ du lịch và lữ hành.

Các vị trí chuyên môn bậc cao, bậc trung và nhân viên trợ lý văn phòng là những nhóm nghề được săn đón nhiều nhất. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Hà Nội đang ưu tiên tuyển dụng đội ngũ nòng cốt để vận hành bộ máy văn phòng và kỹ thuật.

Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng các vị trí lao động giản đơn, nhân viên dịch vụ và bán hàng có xu hướng chậm lại. Trung tâm nhận định nguyên nhân có thể do xu hướng tinh gọn nhân sự, ưu tiên lao động có thể thực hiện đa nhiệm các công việc.

Về mức lương, phần lớn các công việc cho thu nhập 10-20 triệu đồng (chiếm 47,6%); mức lương trên 20 triệu đồng chiếm 14,6%...

Doanh nghiệp nâng thu nhập để hút lao động (Ảnh minh họa: Thanh Bình).

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay, trong bối cảnh mặt bằng chi phí sinh hoạt tại thủ đô có xu hướng tăng, mức lương dưới 10 triệu đồng hiện nay rất khó để giữ chân người lao động.

Việc gần 50% vị trí tuyển dụng có lương khởi điểm nằm ở khoảng 10-20 triệu đồng cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động nâng sàn thu nhập để thu hút nhân lực, và phù hợp với mặt bằng giá cả mới tại thủ đô.

Bên cạnh đó, tháng 4 là thời điểm người lao động có xu hướng tìm kiếm các cơ hội việc làm mới để gia tăng thu nhập. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng khởi động lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều vị trí việc làm trống, đặc biệt ở nhóm lao động phổ thông và nhân viên văn phòng.

Ước tính trên địa bàn thành phố, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm khoảng 35.000 người.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin trên 2.600 hồ sơ người tìm việc của người lao động tại trung tâm, trung tâm cho biết mức lương mong muốn của người lao động chủ yếu từ 5 đến 10 triệu đồng, tập trung chủ yếu vào vị trí lao động phổ thông và nhân viên mới đi làm.

Mức lương 10-20 triệu đồng (chiếm 36,1%) cho thấy sự chuyển dịch lao động sang các ngành giá trị cao như công nghệ, dịch vụ. Mức lương trên 20 triệu đồng chiếm 2,8%, tập trung ở lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản lý... đòi hỏi kỹ năng cao. Qua đây, người lao động có sự thận trọng về thu nhập trước tình hình kinh tế hiện tại.

Trình độ chuyên môn kỹ thuật của người tìm việc tập trung chủ yếu ở nhóm có trình độ đại học trở lên, chiếm 35,8%, thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt của lao động có trình độ chuyên môn cao.

Nhóm lao động chưa qua đào tạo thì tập trung lựa chọn các công việc như công nhân bốc xếp hàng hóa, tạp vụ, nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng. Tuy nhiên, các nhóm lao động có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng lại chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn, tạo ra sự thiếu hụt lao động có tay nghề kỹ thuật bậc trung.