Doanh nghiệp cần người, trường đào tạo chưa sát nhu cầu tuyển dụng

Ngày 26/8, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, nhiều đại diện doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo phản ánh có tình trạng khoảng cách giữa bằng cấp với năng lực làm việc thực tế, thiếu lao động có kỹ năng, ngoại ngữ, chuyên môn sâu và đang gặp khó khăn trong tuyển dụng, đào tạo, giữ chân nhân sự.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đại diện Sở Nội vụ cho biết thành phố hiện có khoảng 1,7 triệu người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo hơn 73%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 37%.

Đà Nẵng có mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp khá hoàn chỉnh; nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ thông tin, du lịch, logistics và công nghiệp công nghệ cao từng bước được hình thành. Tuy nhiên, thành phố cần chuyển nhanh lợi thế về số lượng thành lợi thế về chất lượng, chuyển từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp làm rõ những ngành nghề, vị trí việc làm đang thiếu hụt và dự báo nhu cầu nhân lực đến năm 2030. Các cơ sở đào tạo cần tăng cường đào tạo theo đặt hàng, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan quản lý nâng cao chất lượng dự báo và kết nối cung - cầu lao động.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho rằng việc phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển mới.

Theo ông Hùng, một trong những hạn chế hiện nay là sự liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo chưa chặt chẽ. Doanh nghiệp có nhu cầu nhưng chưa biết tìm cơ sở đào tạo phù hợp ở đâu, ngược lại, các trường chưa nắm đầy đủ nhu cầu tuyển dụng để xây dựng chương trình đào tạo sát thực tế.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành làm đầu mối kết nối nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo. Thành phố sẽ xây dựng kênh thông tin để cập nhật nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề, trình độ và nhu cầu đào tạo, đào tạo lại của doanh nghiệp.

Ông Hùng cũng đề nghị rà soát, công khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng chính sách thuận lợi hơn.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, nhất là những ngành nghề doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao các sở, ngành sớm tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo để tham mưu giải pháp cụ thể.

Bên cạnh đào tạo nhân lực, ông Hùng cho rằng cần quan tâm đến điều kiện sống của người lao động, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, thúc đẩy các giải pháp phát triển nhà ở, góp phần giữ chân lao động và đáp ứng nhu cầu nhân lực lâu dài của doanh nghiệp.