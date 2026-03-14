“Doanh nghiệp cam kết trả lương bằng 70% ở TPHCM, tôi sẽ dẫn lao động về”

Đây là nội dung Phó Chủ tịch Phan Thái Bình khẳng định khi điều hành cuộc họp với các sở, ngành của Đà Nẵng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xem xét các kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng và kế hoạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, bên cạnh các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án khu công nghiệp Tam Thăng và Tam Thăng 2 mở rộng, một số doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng sẽ thiếu hụt lao động trong thời gian tới.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kiểm tra dự án mở rộng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng (Ảnh: Công Bính).

Ông Phan Thái Bình cho biết ông không lo chuyện thiếu lao động mà lo thừa lao động. Theo ông Bình, nếu doanh nghiệp tại địa phương trả mức lương khoảng 15 triệu đồng/tháng, người lao động đang làm việc ở TPHCM, Đồng Nai có thể quay trở lại địa phương. Đi kèm theo đó là môi trường làm việc và chính sách nhà ở cho công nhân…

“Nếu doanh nghiệp cam kết trả bằng 70% lương so với TPHCM, Đồng Nai, tôi sẽ dẫn người lao động về, có gì đâu mà khó”, ông Bình nhấn mạnh.

Ông Bình cũng chia sẻ, trước đây khi làm Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (cũ), ông đã vào TPHCM “dụ” được 700 lao động về làm việc tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Nguyễn Quí Quý cho biết tình trạng thiếu lao động hiện nay là vấn đề chung ở nhiều địa phương trên cả nước. Riêng tại Đà Nẵng, ông Quý cho hay quy mô doanh nghiệp không nhiều, do đó cạnh tranh về lao động cũng không lớn, tuy nhiên thiếu hụt lao động là khó khăn chung của doanh nghiệp.

Theo ông Quý, những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng thu hút nhiều dự án đầu tư, tình trạng lao động địa phương đi làm việc tại các thành phố lớn đã giảm so với trước. Thậm chí có một bộ phận người lao động chọn ra nước ngoài làm việc do mức lương cao hơn.

Chính sự chênh lệch thu nhập giữa các khu vực và doanh nghiệp cũng khiến người lao động có xu hướng dịch chuyển từ nơi có mức lương thấp sang nơi có thu nhập cao hơn.

Ông Quý lấy ví dụ tại Khu công nghiệp Tam Thăng có doanh nghiệp trả lương công nhân 6,4 triệu đồng/tháng, trong khi đó ở gần có doanh nghiệp cùng ngành nghề trả lương công nhân 8,2 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho rằng thu nhập của công nhân là yếu tố quyết định vấn đề thừa/thiếu lao động tại doanh nghiệp (Ảnh: Công Bính)..

Trong thời gian qua, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp kết nối cung cầu lao động như tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội chợ tuyển dụng tại nhiều địa phương, trường đại học và cao đẳng, mời doanh nghiệp tham gia trực tiếp để tìm kiếm nguồn nhân lực. Tuy nhiên, ông Quý cho biết các hoạt động vẫn chưa đạt hiệu quả.

“Nguyên nhân chính mà Sở Nội vụ thường xuyên nói trên các diễn đàn, là việc doanh nghiệp cần thay đổi chính sách tiền lương, mức thu nhập và điều kiện làm việc”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng nói.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cũng cho rằng hiện nay thông tin tuyển dụng được công khai rộng rãi, người lao động dễ dàng tiếp cận, so sánh giữa các doanh nghiệp.

Do đó, người lao động chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể biết doanh nghiệp cần tuyển vị trí nào, mức lương ra sao, trình độ thế nào và có thể lựa chọn công việc phù hợp. Vì thế, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng nhấn mạnh thu nhập là yếu tố quyết định doanh nghiệp có thiếu lao động hay không.