Điểm danh những ngành có nguy cơ tai nạn lao động cao

Đây là số liệu do Sở Nội vụ báo cáo tại lễ phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2026, do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 24/4.

Cũng theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, trong năm 2025 có 68 vụ tai nạn do lỗi của người sử dụng lao động, 147 vụ do lỗi của người lao động và 25 vụ do nguyên nhân khách quan.

Theo thống kê của Sở Nội vụ Đà Nẵng, tai nạn lao động xảy ra ở các ngành có nguy cơ cao như khai khoáng, chế tạo, xây dựng… (Ảnh: Công Bính).

Theo thống kê, tai nạn lao động xảy ra chủ yếu ở các ngành có nguy cơ cao như lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng.

Về nguyên nhân, có 15 vụ do không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, 9 vụ do chưa được huấn luyện an toàn, 8 vụ do tổ chức lao động chưa hợp lý, 8 vụ do thiết bị không bảo đảm an toàn, 16 vụ do không có quy trình, biện pháp an toàn, 12 vụ do điều kiện làm việc không tốt, 90 vụ do người lao động vi phạm quy trình....

Ngoài ra, đối với khu vực lao động không theo hợp đồng đã xảy ra các vụ tai nạn làm 13 người chết và 76 người bị thương.

Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết thời gian qua, mặc dù công tác an toàn, vệ sinh lao động đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa xây dựng hoặc có xây dựng nhưng việc tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ, hiệu quả…

Lãnh đạo Sở Nội vụ Đà Nẵng cho rằng nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ của một bộ phận người sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế, dẫn đến việc chưa quan tâm đúng mức và chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công tác tổ chức thực hiện tại doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí cho công tác an toàn, vệ sinh lao động, hoạt động của lực lượng an toàn vệ sinh viên chưa thực sự hiệu quả…

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu triển khai hiệu quả Chỉ thị số 31/2024 của Ban Bí thư, về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt chú trọng khu vực không có quan hệ lao động.

Một vấn đề cũng được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh là công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động… cần phải được đẩy mạnh. Đồng thời ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ngành nghề có nguy cơ cao, khu vực nông nghiệp, làng nghề và các nhóm lao động dễ bị tổn thương…