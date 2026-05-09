Đi làm 3 năm, nghỉ việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp bao lâu?

Thời gian hưởng không quá 12 tháng

Anh P.Đ.L. (SN 2000, ngụ tại TPHCM) cho hay anh đang làm việc tại một công ty trong lĩnh vực du lịch. Anh L. thắc mắc: “Trong trường hợp tôi nghỉ việc, tôi sẽ được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp? Quy trình nộp hồ sơ để được hưởng ra sao?”.

Được biết, anh L. đã làm việc tại công ty này được 3 năm.

Theo khoản 2, Điều 39 Luật Việc làm năm 2025, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng (3 năm), người lao động được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, người lao động cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, quy định nêu rõ thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm (Ảnh: Nguyễn Vy).

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định, bao gồm thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật này. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quy trình nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Điều 14 Nghị định 374, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm 3 loại giấy tờ chính.

Đầu tiên là đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu quy định.

Thứ hai là giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Người lao động có thể sử dụng nhiều loại giấy tờ khác nhau như: hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc thể hiện đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo, hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung thông tin của người lao động, loại hợp đồng đã ký, lý do và thời điểm chấm dứt hợp đồng…

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Ảnh: Nguyễn Vy).

Các giấy tờ này được chấp nhận dưới dạng bản chính, bản sao chứng thực, bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản điện tử. Riêng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

Thành phần thứ ba trong hồ sơ là sổ bảo hiểm xã hội.

Về thời hạn nộp hồ sơ, người lao động phải thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc, với điều kiện tại thời điểm nộp hồ sơ vẫn chưa có việc làm mới.

Người lao động có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đến tổ chức dịch vụ việc làm công tại địa phương nơi muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Nếu nộp hồ sơ trực tiếp, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ 1 bộ hồ sơ gồm 3 thành phần theo quy định. Trong trường hợp nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng được sử dụng dưới dạng bản chụp từ bản chính, bản sao chứng thực hoặc bản điện tử.

Ngoài ra, Nghị định 374 cũng cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định, có xác nhận của cơ quan hoặc đơn vị có thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tổ chức dịch vụ việc làm công sẽ gửi thông báo hẹn trả kết quả trong thời hạn 3 ngày làm việc. Kết quả có thể được trả trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo trực tuyến đối với hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.