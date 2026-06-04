Đề xuất giảm giờ làm, chống kiệt sức tại nơi làm việc trong kỷ nguyên AI

Trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước tại phiên trọng thể của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sáng 4/6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu nhóm kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn.

Theo đó, đoàn viên, người lao động đề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động 2019 phù hợp bối cảnh tình hình mới, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới quản trị quốc gia, xu hướng việc làm, phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, “chuyển đổi xanh”, vận động của quan hệ lao động, bao phủ toàn diện khu vực lao động phi chính thức theo phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”…

Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ giảm căng thẳng và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động trong môi trường áp lực cao và công nghệ phức tạp.

Đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hải Nguyễn).

Bên cạnh đó, theo ông Hiểu, cần có chính sách làm việc linh hoạt (trực tiếp kết hợp trực tuyến) phù hợp với chuyển đổi số và bối cảnh sáp nhập các địa phương. Vấn đề quyền cơ bản của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được đề cập.

Công đoàn kiến nghị ban hành chiến lược quốc gia về phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI.

Mặt khác, đoàn viên, lao động đề nghị bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để nâng cao năng lực tự bảo vệ và việc chấp hành pháp luật trong bối cảnh có nhiều rủi ro về an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo tổng hợp kiến nghị của công nhân (Ảnh: Minh Châu).

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị sửa đổi, quy định lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn từ 40 đến 44 giờ/tuần cho thống nhất với khu vực công.

Cùng với đó là việc kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Công đoàn cũng đề nghị Quốc hội bổ sung nội dung xây dựng Luật Tố tụng Lao động vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XVI nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc đang gặp phải và hướng tới giải quyết tranh chấp lao động chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả, phù hợp tính linh hoạt của thị trường lao động và sự khác biệt của tranh chấp lao động so với tranh chấp dân sự.