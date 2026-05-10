Đề xuất chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp, dự kiến áp dụng với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp.

Công nhân làm việc tại xưởng may ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo đó, Bộ Tài chính khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề.

Cụ thể, doanh nghiệp được khuyến khích hợp tác với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để đào tạo người lao động tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp hoặc lao động khác có nhu cầu được đào tạo; tham gia xây dựng danh mục ngành, nghề đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo nghề nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo dựa trên đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ, hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo tri thức và hoạt động liên quan khác.

Doanh nghiệp được khuyến khích tiếp nhận nhà giáo, học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến tham quan, thực hành, thực tập nâng cao kỹ năng nghề tại doanh nghiệp hoặc cập nhật, tiếp cận công nghệ mới; hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ tư vấn/cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm cho học sinh, sinh viên về các ý tưởng khởi nghiệp; chuyển giao bí quyết công nghệ, tiếp nhận, vận hành và làm chủ công nghệ, năng suất, chất lượng, sở hữu trí tuệ; quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới theo khoản 6 Điều 57 Nghị định số 268.

Đồng thời, doanh nghiệp có thể tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập năng lực số cơ bản cho học sinh, sinh viên, người lao động; đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao năng lực số phù hợp nhu cầu thị trường trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thị trường lao động theo quy định của Nghị định số 268.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp hợp tác với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề được xét tôn vinh, khen thưởng.

Doanh nghiệp hằng năm có trích lập Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp và sử dụng tối thiểu hết 70% quỹ hằng năm cho hoạt động giáo dục, đào tạo là một tiêu chí được Nhà nước xem xét tôn vinh, khen thưởng.

Bộ Tài chính cũng đề xuất một số nội dung về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo cho doanh nghiệp khi có ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp cho người yếu thế; ngành, nghề ưu tiên hoặc khó xã hội hóa.

Căn cứ nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và danh mục ngành nghề được hưởng hỗ trợ của địa phương và tình hình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương, Sở GD&ĐT tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh để phê duyệt chỉ tiêu hỗ trợ cho từng doanh nghiệp.

Về nội dung hỗ trợ, người lao động tại doanh nghiệp được đề xuất giảm 70% học phí và được ngân sách Nhà nước cấp bù tiền giảm học phí theo mức học phí của các ngành, nghề, trình độ đào tạo quy định tại Nghị định số 238.