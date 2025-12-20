Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích vươn lên thoát nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo, tỉnh Quảng Ninh đã có những cách làm bài bản và trở thành điểm sáng của cả nước khi hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sớm hơn 3 năm.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã huy động trên 120.000 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành tháng 5/2021 về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Nổi bật, nguồn vốn xã hội hóa chiếm đến 84%, chủ yếu từ vốn tín dụng. Doanh số cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt trên 97,4 nghìn tỷ đồng.

Các chương trình hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Từ sự tiếp sức của tỉnh, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư các mô hình phát triển kinh tế mang lại thu nhập ổn định.

Tỉnh Quảng Ninh đã tạo nên bước đột phá ngoạn mục trong công tác giảm nghèo (Ảnh: MTTQ tỉnh Quảng Ninh).

Nhằm khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, tỉnh chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Nhiều lớp đào tạo nghề ngắn hạn gắn với nhu cầu thực tế đã được tổ chức, giúp người dân có việc làm ổn định trong các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp phụ trợ.

Song song với đó, tỉnh thực hiện quyết liệt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã có trên 1.000 hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi và các hộ khó khăn đã được hỗ trợ về nhà ở.

Trong quá trình thực hiện, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan thường trực Chương trình, UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan luôn trao đổi, phối hợp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất với cấp trên những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 là 0,41%, tương đương 1.526 hộ nghèo. Đến năm 2022 giảm còn 0,067%, tương đương 258 hộ nghèo và đến cuối năm 2023 toàn tỉnh không còn hộ nghèo, không có xã nghèo, không còn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Đặc biệt, đến tháng 9/2023, Quảng Ninh hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh đạt 83,79 triệu đồng/năm (tăng 40,09 triệu đồng so với năm 2020), cao hơn khoảng 1,4 lần so với bình quân cả nước.

Với kết quả này, năm 2022, Quảng Ninh được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ghi nhận là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, sớm hơn 3 năm so với lộ trình quốc gia.

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, ngày 30/3/2023, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND với mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025 cao hơn khoảng 1,4 lần so với Trung ương.

Tính theo chuẩn mới, hết năm 2023, toàn tỉnh còn 246 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,064%) và 3.063 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,797%); năm 2024, toàn tỉnh còn 8 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,002%) và 1.197 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,31%). Dự kiến năm 2025, toàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều riêng của tỉnh.

Trong bối cảnh tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ trở thành trung tâm kinh tế năng động của khu vực phía Bắc, việc giữ vững thành quả giảm nghèo là yêu cầu cấp thiết. Bởi phát triển chỉ thực sự bền vững khi tất cả người dân đều được thụ hưởng, không ai bị bỏ lại phía sau.