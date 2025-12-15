Dành 15 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng thiết yếu

Năm 2025, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719), xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư gần 15 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ xây dựng nhà ở, nước sạch, hỗ trợ phát triển sản xuất...

Trong đó, xã bố trí hơn 6,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu vốn toàn chương trình cho thực hiện Dự án 4 - đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Với nguồn lực này, xã triển khai 18 công trình hạ tầng, gồm 5 công trình chuyển tiếp và 13 công trình khởi công mới, tập trung vào giao thông nông thôn, thủy lợi, duy tu và sửa chữa các tuyến đường, kênh mương nội đồng.

Tập huấn cho người dân về chương trình giảm nghèo bền vững (Ảnh: Xã Cường Lợi).

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ không chỉ phục vụ dân sinh mà còn mở ra cơ hội kết nối sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hóa trên địa bàn.

Song song với đầu tư hạ tầng, việc hỗ trợ nhà ở và nước sinh hoạt cũng được xã quan tâm thực hiện. Năm 2025, xã Cường Lợi được bố trí hơn 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ nghèo, cận nghèo.

Trong đó, 24 căn nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa với tổng kinh phí giải ngân hơn 1 tỷ đồng. Những căn nhà mới kiên cố đã thay thế nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Cùng với đó, xã còn triển khai hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, cấp téc nước cho 73 hộ dân. Đến nay, gần 100% hộ đã nhận được téc nước và đưa vào sử dụng, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô - vấn đề tồn tại lâu năm tại nhiều thôn vùng cao.