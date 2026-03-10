Dân công sở chờ nửa tiếng đổ xăng, dậy từ 4h, bắt tàu điện, xe buýt đi làm

Bình xăng đã cạn kiệt từ tối hôm trước nhưng chị không thể ghé đổ khi tan làm vì các cây xăng đều quá đông.

Nơi làm việc của chị cách nhà 7km, khoảng 1 tuần chị mới phải đổ xăng một lần. Bình thường, chị chỉ cần 5-10 phút mỗi lần là có thể đổ xăng xong. Nhưng vài ngày nay, đi qua cây xăng nào chị cũng thấy người xếp hàng đông nghịt nên đành bỏ qua, tự nhủ “để hôm sau”, vì sợ muộn giờ làm.

“Thông thường hôm nào xe gần hết xăng thì tôi sẽ đi làm sớm hơn, khoảng 7h để tranh thủ đổ xăng. Hôm qua tôi cũng đi sớm vì bình gần cạn, nhưng cây xăng gần nhà người xếp hàng tràn ra cả ngoài đường nên tôi quyết định đi tiếp. Tuy nhiên, đi qua thêm hai cây xăng trên đường mà vẫn thấy quá đông, tôi đành đến thẳng công ty vì sợ muộn giờ”, chị Hoài kể.

Đến 6h tối, khi tan làm trở về, nhìn cảnh các cây xăng “vỡ trận”, chị lại ngậm ngùi cố chạy nốt quãng đường còn lại với lượng xăng ít ỏi trong xe để về nhà.

“Nếu đứng chờ thì chắc phải mất ít nhất nửa tiếng mới đổ được xăng, sốt ruột vì việc nhà vẫn còn nhiều thứ dang dở. Cây xăng gần nhà tôi bình thường có hai nhân viên đứng bơm, nhưng mấy hôm nay chỉ thấy một người”, chị nói.

Dân công sở chuyển sang đi làm bằng tàu điện, xe buýt công cộng (Ảnh: H.N).

Sáng hôm sau, khi bình xăng đã cạn hẳn, chị phải dắt bộ xe ra khỏi nhà từ 6h, hy vọng bớt đông. “May mắn là tôi đã đổ được xăng để đi làm, nhưng vẫn phải chờ khá lâu”, chị cho biết.

Cũng trì hoãn việc đổ xăng vì không thể chờ đợi quá lâu, Lưu Văn Quang (28 tuổi) phải dậy từ 4h sáng để đi đổ xăng nhằm tránh cảnh đông đúc.

“Tôi khá bất ngờ vì mới 4h sáng mà vẫn phải xếp hàng. Phải mất khoảng 10 phút tôi mới đổ được xăng. Tối hôm trước tôi về lúc 22h, tính qua đổ luôn cho đỡ đông nhưng cảnh xếp hàng vẫn khiến tôi phải quay về”, anh nói.

Thắt chặt chi tiêu khi xăng tăng giá

Làm nghề chạy xe ôm công nghệ suốt 4 năm qua, Quang cho biết chưa khi nào việc đổ xăng lại khó khăn như những ngày gần đây, trong khi giá xăng cũng tăng mạnh.

“Việc xếp hàng đổ xăng khiến tôi gần như quên mất chuyện giá xăng tăng. Bình thường chạy nhiều nên mỗi ngày tôi phải đổ đầy một bình. Trước đây khoảng 50.000 đồng là đầy, còn bây giờ phải hơn 80.000 đồng mới đủ”, anh nói.

Chi phí đi lại tăng lên trong khi thu nhập không đổi, Quang cho biết anh buộc phải thắt chặt chi tiêu để duy trì cuộc sống ở Hà Nội.

“Tăng thêm 30.000 đồng một bình tưởng nhỏ, nhưng cộng dồn lại rất lớn vì ngày nào tôi cũng phải đổ. Với lao động phổ thông như chúng tôi, mỗi ngày mất thêm 30.000 đồng coi như mất một bữa cơm”, anh chia sẻ.

Cũng chạy xe công nghệ từ năm 2019 đến nay, anh Nguyễn Đức Tuấn cho biết chưa bao giờ thấy việc đổ xăng lại khó khăn như lần này.

“Không chỉ là khó mà là quá khó. Tôi cũng không hiểu vì sao tình trạng này lại xảy ra như vậy”, anh nói.

Có lúc xe gần cạn xăng nhưng đang có đơn phải chạy gấp, anh Tuấn cho biết nếu đứng chờ thêm khoảng 30 phút thì sẽ lỡ chuyến. “Bình thường cứ gần hết xăng là tôi đổ đầy, nhưng dạo này chắc phải chạy đến khi cạn hẳn mới dám ghé. Mấy hôm nay đi cây xăng nào cũng thấy đông nghịt người”, anh nói.

Nhớ lại thời điểm dịch Covid-19 cũng từng phải xếp hàng đổ xăng, anh Tuấn cho rằng khi đó tình hình vẫn chưa “đáng sợ” như những gì đang diễn ra hiện nay.

Đang xếp hàng đổ xăng, anh Tuấn phải "bỏ cuộc" vì đơn hàng không thể chờ lâu (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Chính phủ yêu cầu ổn định nguồn cung xăng dầu

Những ngày gần đây, thị trường xăng dầu trong nước ghi nhận biến động mạnh khi giá nhiên liệu tăng nhanh theo diễn biến của thị trường năng lượng toàn cầu. Tại kỳ điều chỉnh gần nhất, giá xăng RON95-III tăng thêm khoảng 4.700 đồng/lít, lên mức khoảng 27.047 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng lên hơn 25.000 đồng/lít. Một số mặt hàng dầu cũng tăng mạnh, trong đó dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít.

Đà tăng này được cho là chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, khiến giá dầu thô thế giới tăng mạnh và làm gián đoạn các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng. Khi giá dầu quốc tế leo thang, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, buộc phải điều chỉnh giá bán lẻ để bám sát diễn biến thị trường.

Tâm lý lo ngại giá tiếp tục tăng đã khiến nhu cầu mua xăng dầu của người dân tăng đột biến. Theo các doanh nghiệp đầu mối và cơ quan quản lý, lượng xăng dầu bán ra tại nhiều địa phương trong thời gian ngắn tăng từ 50% đến thậm chí gấp đôi so với mức bình quân trước đó, dẫn đến cảnh người dân xếp hàng dài tại một số cây xăng.

Trước tình hình này, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường. Bộ Công Thương được giao phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá, điều hành linh hoạt và có thể điều chỉnh giá khi mức tăng vượt ngưỡng quy định. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người dân không hoang mang, không tích trữ xăng dầu và sử dụng tiết kiệm để tránh gây mất cân đối cung cầu trên thị trường.