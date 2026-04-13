Đã tìm ra nguyên nhân làm chết 90 tấn cá đặc sản, gây thiệt hại 16 tỷ đồng

Ngày 13/4, ông Võ Trí Thời, Phó phòng Kinh tế đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết Chi cục Thủy sản - Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi) đã có kết luận về nguyên nhân khiến 90 tấn cá bớp nuôi trong lồng bè bị chết.

Theo Chi cục Thủy sản - Biển đảo, việc tập trung lồng bè nuôi cá bớp với mật độ dày đặc trong không gian hẹp làm cản trở lưu thông nước, lượng oxy hòa tan trong nước giảm, chất hữu cơ tích tụ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Cá bớp có trọng lượng 4-5kg lờ đờ, bỏ ăn, bụng nổi vết đỏ rồi chết (Ảnh: Đình Nhựt).

Bên cạnh đó, do hoạt động của tàu thuyền và ảnh hưởng của gió mùa đã làm xáo trộn môi trường nước khiến cá giảm sức đề kháng. Do đó, cá bớp nuôi trong lồng bè bị nhiễm vi khuẩn Vibrio spp (loại vi khuẩn gây xuất huyết trên cá) chết hàng loạt.

Theo ông Võ Trí Thời, đến thời điểm này có 90 tấn cá bớp nuôi trong lồng bè của người dân đặc khu Lý Sơn bị chết, ước tính thiệt hại khoảng 16 tỷ đồng.

“Có 57 lồng bè trong khu vực nuôi tập trung, trong đó có 40 lồng bị thiệt hại khoảng 80%. Những lồng bè còn lại được người dân di chuyển đến khu vực khác nên lượng cá chết ít hơn”, ông Thời thông tin.

Như Dân trí phản ánh, từ đầu tháng 4, cá bớp nuôi trong các lồng bè ven bờ biển của đặc khu Lý Sơn chết hàng loạt. Cá bớp có trọng lượng 4-5kg lờ đờ rồi bỏ ăn, bụng nổi nhiều vết đỏ sau đó chết hàng loạt.

Tại đặc khu Lý Sơn có 57 hộ dân nuôi cá bớp trong lồng bè. Tổng sản lượng cá hàng năm khoảng 100 tấn. Thời gian qua, nghề nuôi cá bớp mang lại thu nhập cao cho người dân. Riêng năm nay, khi đến gần thời điểm xuất bán thì thời tiết thay đổi làm cá chết hàng loạt khiến người dân thiệt hại nặng.