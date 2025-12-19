Đa dạng hóa tuyên truyền về tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Tạo môi trường làm việc an toàn

Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó giám đốc Sở Nội Vụ Nghệ An, cho biết, sau khi Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các Nghị định của Chính phủ quy định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động, UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh.

Nghệ An cũng đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra của tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, quan tâm bố trí kinh phí cho các hoạt động và các dự án về an toàn vệ sinh lao động.

Các đơn vị chú trọng tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động (Ảnh: TH).

Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động hàng năm.

Công tác tập huấn hướng dẫn thực hiện an toàn vệ sinh lao động luôn được tỉnh quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí đã xây dựng, phát sóng, đăng hàng nghìn lượt tin bài, phóng sự về an toàn vệ sinh lao động trên báo viết, báo điện tử, website, mạng xã hội, trên đài phát thanh - truyền hình và hệ thống thông tin, truyền thanh phường, xã, thị trấn.

Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 tại KCN Hoàng Mai 1 với hơn 450 người sử dụng lao động, người lao động tham dự; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2025 với hơn 1.000 người lao động, đoàn viên công đoàn tham dự.

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã treo, chạy hơn 2.300 băng rôn, áp phích, băng rôn điện tử; phát hơn 15.000 tờ rơi, tranh và tài liệu tuyên truyền tới các cơ sở, doanh nghiệp về công tác an toàn vệ sinh lao động

Tại buổi lễ, các thông điệp về an toàn, vệ sinh lao động, chế độ, chính sách đối với người lao động đã được truyền tải đến đông đảo người sử dụng lao động, người lao động; có 6 doanh nghiệp được UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc về an toàn vệ sinh lao động.

Tập huấn an toàn lao động tại các doanh nghiệp (Ảnh: TH).

Sở Nội vụ, Sở Y tế, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Liên minh Hợp tác xã tổ chức 18 lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho gần 2.000 người là cán bộ phụ trách lĩnh vực này của các UBND xã, phường và người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho hơn 76.000 lượt người sử dụng lao động, người lao động. Một số đơn vị doanh nghiệp tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhiều người sử dụng lao động, người lao động. Trong đó, Công ty TNHH Kido Vinh hơn 3.500 người; Công ty TNHH Everwin Việt Nam hơn 3.000 người; Công ty TNHH KyungShin Nghệ An hơn 1.000 người; Công ty TNHH Woosinvina gần 1.000 người; Công ty TNHH Luxshare-ICT, Mery Luxshare hơn 5.000 người…

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc bảo hiểm xã hội Nghệ An cho biết, ngoài tuyên truyền trực tiếp, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An sử dụng phương tiện truyền thông đa dạng như bản tin, tờ rơi, bài viết liên quan đến chính sách, phóng sự truyền hình, mạng xã hội, livestream, fanpage… để đưa nội dung về chính sách an sinh xã hội bao gồm chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đến đơn vị và người lao động.

Việc này nhằm kéo gần khoảng cách thông tin giữa cơ quan quản lý và người dân, tạo điều kiện người lao động dễ dàng tiếp cận và tra cứu về quyền lợi. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động, người lao động trong việc tham gia, đóng và thụ hưởng chế độ theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi khi rủi ro xảy ra.

VNPT Nghệ An đảm bảo an toàn lao động cho nhân sự (Ảnh: TH).

Hiện nay, bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện phân cấp việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho bảo hiểm xã hội các khu vực. Trong quá trình thực hiện phân cấp, bảo hiểm xã hội các khu vực đã thực hiện giải quyết chế độ trên phần mềm TCS thống nhất toàn quốc, phê duyệt bằng chữ ký số, đúng quy trình, đảm bảo thủ tục hồ sơ theo quy định.

Hằng năm, bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin, truyền thông, trong đó tuyên truyền, phổ biến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Quyền và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp luôn được quan tâm, chú trọng và đã có nhiều đổi mới, tạo sự đột phá, linh hoạt trong việc áp dụng các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là hình thức tuyên truyền trực tiếp và tư vấn, đối thoại tại các xã, phường, các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản; tuyên truyền đến từng nhóm đối tượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Bên cạnh đó, việc đổi mới nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền phải có trọng tâm, chọn nội dung tuyên truyền theo từng thời điểm, tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi.

Thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng do Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì để thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đối với các doanh nghiệp giúp cho chủ sử dụng lao động và công nhân lao động tại các doanh nghiệp hiểu biết về quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong giải quyết thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

Đến nay, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp thực sự là điểm tựa vững chắc, một “tấm khiên” an sinh xã hội quan trọng, giúp người lao động và gia đình họ vượt qua khó khăn tài chính khi không may gặp biến cố sức khỏe liên quan đến công việc, bằng cách bù đắp thu nhập, chi trả chi phí y tế, và hỗ trợ họ phục hồi, tái hòa nhập, qua đó giảm gánh nặng cho cá nhân, gia đình và cả xã hội.

Ngô Thu Hương