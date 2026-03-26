Cựu giảng viên vay tiền bạn khởi nghiệp, gây dựng đế chế nội y triệu USD

Vay tiền bạn bè khởi nghiệp

Ông Zhang Rongming (64 tuổi), quê tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), hiện là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Aimer - một trong những thương hiệu nội y hàng đầu Trung Quốc.

Ngay từ khi còn nhỏ, Zhang Rongming đã sớm thể hiện đam mê kinh doanh (Ảnh: weixin.qq.com).

Trong thời gian học đại học, ông thường gây ấn tượng bởi tài năng ở các lĩnh vực luyện kim và hóa học. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục theo học cao học.

Cuối thập niên 1980, khi giảng dạy tại Học viện Công nghệ Shougang (Bắc Kinh), ông đã nghiên cứu thành công loại lưỡi cắt phủ hiệu suất cao, qua đó tích lũy được khoản vốn ban đầu.

Bước ngoặt đến vào năm 1991, khi ông tiếp cận vật liệu hợp kim nhớ hình dạng (SMA) trong một dự án nghiên cứu. Một trong những ứng dụng quan trọng của vật liệu này là phần gọng nâng đỡ trong áo ngực nữ.

Thời điểm đó, phần lớn sản phẩm áo ngực tại Trung Quốc thiếu độ đàn hồi và khả năng nâng đỡ, gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng, trong khi công nghệ gọng thép tiên tiến chủ yếu do Nhật Bản nắm giữ. Nhận thấy khoảng trống lớn trên thị trường, Zhang quyết định phát triển loại gọng áo ngực từ hợp kim nhớ đàn hồi.

Trước khi rẽ hướng sang lĩnh vực nội y, Zhang từng là giảng viên tại Học viện Công nghệ Shougang ở Bắc Kinh (Ảnh: weixin.qq.com).

Sau nhiều lần thử nghiệm, ông đã đạt được kết quả khả quan. Tuy nhiên, quá trình thương mại hóa sản phẩm không hề suôn sẻ khi ông liên tục bị các nhà máy từ chối hợp tác.

Nhìn lại giai đoạn này, Zhang thừa nhận: “Khi đó, tôi gần như không có hiểu biết gì về áo ngực. Dù đã kết hôn, tôi cũng chưa từng để ý vợ mình mặc loại nội y nào”.

Đến năm 1992, cơ hội xuất hiện khi một nhà máy may mặc đang bên bờ phá sản tìm đến ông. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận hợp tác.

Để khởi nghiệp, Zhang vay từ bạn bè 800.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 3 tỷ đồng), đồng thời mạnh tay đầu tư vào nguyên liệu cao cấp, trong đó có ren nhập khẩu từ Nhật Bản. Ông đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm nội y không chỉ đảm bảo sự thoải mái mà còn giúp phụ nữ Trung Quốc cảm thấy tự tin và được tôn trọng.

Tinh thần khởi nghiệp đáng ngưỡng mộ

Đến Ngày Quốc tế Phụ nữ năm sau, thương hiệu của ông - Aimer - chính thức ra mắt. Tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Pháp, mang ý nghĩa “tình yêu”.

Sản phẩm đầu tiên của Aimer là một chiếc áo ngực có giá 49 nhân dân tệ (khoảng 187.000 đồng). Mức giá này được xem là khá đắt đỏ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt trung bình của người dân đô thị Trung Quốc năm 1993 chỉ khoảng 195 nhân dân tệ (hơn 745.000 đồng) mỗi tháng.

Dù vậy, Zhang Rongming vẫn kiên định theo đuổi chiến lược định vị ở phân khúc cao cấp, thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ.

Chiến lược này nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp Aimer lấp đầy khoảng trống trên thị trường nội y có gọng và thu hút nhóm khách hàng đề cao chất lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, thương hiệu vươn lên dẫn đầu tại Bắc Kinh, với doanh thu hằng năm đạt 1 tỷ nhân dân tệ (hơn 3.800 tỷ đồng).

Tài liệu nghiên cứu về phần gọng dưới của áo ngực sử dụng hợp kim nhớ hình siêu đàn hồi do Zhang phát triển (Ảnh: weixin.qq.com).

Từ năm 2000, Zhang tiếp tục mở rộng Aimer sang các dòng sản phẩm dành cho nam giới và trẻ em. Đến năm 2021, công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, trở thành doanh nghiệp nội y đầu tiên của Trung Quốc lên sàn.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, Aimer đã xây dựng mạng lưới hơn 1.600 cửa hàng và sở hữu trên 400 bằng sáng chế.

Trong hành trình mở rộng, một trong những đối thủ đáng gờm mà Zhang nhắc đến là Victoria’s Secret - thương hiệu nội y Mỹ nổi tiếng với phong cách gợi cảm và các chương trình trình diễn đình đám toàn cầu.

Năm 2017, Victoria’s Secret gia nhập thị trường Trung Quốc nhưng nhanh chóng thua lỗ và phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng. Theo Zhang, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự khác biệt về thị hiếu: phụ nữ Trung Quốc đề cao sự kín đáo, tính thực tế và sự thoải mái hơn là yếu tố phô diễn.

Trong bối cảnh đó, Aimer lựa chọn khai thác yếu tố văn hóa bản địa, đưa vào thiết kế các họa tiết và bảng màu lấy cảm hứng từ nghệ thuật Đôn Hoàng, qua đó tạo dựng bản sắc riêng cho thương hiệu.

Năm ngoái, Zhang Rongming được xếp hạng trong danh sách giàu có Hurun với tài sản ròng 5,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 20.000 tỷ đồng).

Theo Viện Nghiên cứu Công nghiệp Huajing, quy mô thị trường nội y Trung Quốc đạt khoảng 250 tỷ nhân dân tệ (gần 956.000 tỷ đồng) vào năm 2024, qua đó khẳng định vị thế là một trong những thị trường tiêu dùng lớn trên thế giới.

Trước xu hướng người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sự thoải mái, tính năng và yếu tố thẩm mỹ, Aimer đang đẩy mạnh đổi mới với các dòng sản phẩm như áo ngực không gọng, đồ thể thao, đồng thời mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Tinh thần kinh doanh của Zhang được hình thành từ rất sớm. Ngay từ khi còn học tiểu học, ông đã tự kiếm tiền bằng cách bắt lươn ngoài đồng vào ban đêm rồi mang ra chợ bán vào sáng hôm sau.

Câu chuyện của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc.