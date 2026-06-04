Cử nhân ế việc, doanh nghiệp lại mỏi mắt tìm nhân công kỹ thuật

Trong tháng 5/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM ghi nhận có 19.974 lao động đăng ký tìm việc làm và doanh nghiệp có nhu cầu cần tuyển 21.895 vị trí việc làm, tỷ lệ cung - cầu khá cân bằng.

Thống kê cung cầu lao động tháng 5/2026 tại TPHCM theo ngành nghề (Nguồn: TT DVVL TP).

Tuy nhiên, từ cơ sở dữ liệu trên, nếu thống kê theo trình độ chuyên môn nhân lực và nhận thấy có sự lệch pha rõ rệt giữa nhu cầu tuyển dụng và số người tìm việc.

Cụ thể, ở nhóm trình độ đại học, nguồn cung rất lớn (4.388 người tìm việc, chiếm gần 22% tổng nguồn cung) nhưng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp chỉ bằng 1/3 (tuyển 1.643 vị trí việc làm, chiếm 7,5% tổng nhu cầu). Chênh lệch cung cầu dẫn đến tình trạng người lao động trình độ đại học khó khăn khi tìm việc trong thời gian qua, đặc biệt là lao động ở độ tuổi trung niên.

Trong khi đó, ở nhóm công nhân kỹ thuật, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng đến 5.850 vị trí việc làm (chiếm hơn 26,7% tổng nhu cầu) nhưng chỉ có 2.883 người ở nhóm trình độ này tìm việc (chiếm hơn 14,4% tổng nguồn cung).

Thống kê cung cầu lao động tháng 5/2026 tại TPHCM theo trình độ (Nguồn: TT DVVL TP).

Ghi nhận thực tế tại các sàn giao dịch việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức trong tháng 5/2026 cho thấy rõ hơn tình trạng này. Trong khi rất nhiều lao động trình độ cử nhân đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông báo chưa tìm được việc làm để tiếp tục hưởng trợ cấp thì các doanh nghiệp căng băng rôn tuyển dụng lao động kỹ thuật với mức lương hấp dẫn nhưng rất khó tìm được người.

Trước sự “khan hiếm” lao động kỹ thuật, nhiều doanh nghiệp đẩy mức lương nhóm lao động trình độ này lên rất cao. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đồng Đắc Phú tuyển 200 nhân viên kỹ thuật mức lương từ 14 - 15 triệu đồng/tháng. Công ty Vincons tuyển hàng ngàn công nhân lành nghề cho vị trí thợ xây, thợ thạch cao, cốt thép, nhôm kính, cơ điện… với mức lương từ 17 đến 33 triệu đồng/tháng.

Nhiều doanh nghiệp trực tiếp đến các sàn giao dịch việc làm để tuyển người (Ảnh: TT DVVL).

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM dự báo trong các tháng tiếp theo, thị trường lao động của thành phố sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ về tổng nhu cầu tuyển dụng dưới tác động thúc đẩy của tốc độ khôi phục kinh tế và các đơn hàng mới.

Tuy nhiên, sự lệch pha về trình độ nhân lực trong cung - cầu lao động sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp giải quyết tình trạng “khát” công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm theo chuyên đề về kỹ thuật và các ngành nghề mà doanh nghiệp thiếu lao động để giải quyết nhanh “cơn khát” nhân lực của doanh nghiệp.

Đồng thời, trung tâm dự định thiết lập bộ phận tư vấn chuyên sâu nhằm định hướng nhóm lao động phổ thông, lao động đang thất nghiệp tham gia các lớp đào tạo nghề, sơ cấp nghề ngắn hạn theo các ngành nghề mà doanh nghiệp đang cần.