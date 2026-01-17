Công ty thưởng văn nghệ 20 triệu đồng, nhân viên tập luyện đến chấn thương

Vừa “cày” việc, vừa tập nhảy

Đến nay, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1995), nhân viên một công ty công nghệ tại TPHCM, cùng đồng nghiệp vẫn chưa nguôi cảm giác lâng lâng sau phần trình diễn văn nghệ trong đêm tất niên vừa qua. Cánh tay còn bầm tím vì chấn thương lúc tập luyện, chị Hiền vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Chị Thu Hiền trình diễn khoảnh khắc mạo hiểm tại tiệc tất niên công ty (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hiền chia sẻ ngay khi công ty phát động cuộc thi văn nghệ với giải nhất lên đến 20 triệu đồng, các đồng nghiệp trong công ty ngay lập tức lên kế hoạch để giật giải.

“Nhóm tôi có gần 50 người, gồm cả bộ phận hậu cần lẫn các thành viên biểu diễn. Thời gian chuẩn bị chỉ khoảng ba tuần, mỗi tuần chỉ tập được hai buổi sau giờ làm, từ 17h30 đến 20h.

Tất cả đều là nhân viên công ty, ban ngày vẫn phải làm việc với khách hàng nên việc sắp xếp thời gian để thuộc bài, chạy đội hình là thử thách lớn”, chị Hiền chia sẻ.

Khoảnh khắc "30 giây nhào lộn trên không" trong tiết mục của nhóm nhân viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ nhân viên cho hay nhóm tự biên đạo để tiết kiệm chi phí. Do sử dụng nhiều đạo cụ, đội hình lại thay đổi liên tục nên cần đủ “quân số” mới có thể tập trọn vẹn. Trong khi đó, thời điểm cận Tết, nhiều nhân sự nghỉ phép, về quê khiến việc tập hợp đầy đủ thành viên gần như bất khả thi.

“Vì vậy, tuần cuối cả đội dồn toàn bộ sức lực để tập cùng nhau. May mắn là ai cũng đam mê, bài khó đến mấy cũng kiên trì luyện. Thậm chí với những động tác mạo hiểm, chúng tôi vẫn thử để mang đến tiết mục mãn nhãn và giàu tính nghệ thuật”, chị nói.

Nữ nhân viên chia sẻ vất vả nhất là khoảnh khắc chị đu lên cẩu tre để trình diễn “30 giây nhào lộn trên không”. Để gây ấn tượng với ban giám khảo, 6 đồng nghiệp nam khác phải cố hết sức để khuân vác thiết bị nặng.

“Vài ngày trước buổi biểu diễn, khi tôi đang tập luyện với cẩu tre, một trục tre bất ngờ bị gãy. May mắn là tôi vừa kịp tiếp đất”, chị Hiền kể về chấn thương trong lúc tập luyện.

Nữ nhân viên khoe "chiến tích" sau quá trình tập luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nỗ lực của cả đội được đền đáp khi tiết mục giành giải á quân. Riêng chị Hiền còn nhận thêm giải Spotlight (gương mặt nổi bật).

“Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện, động viên và tài trợ cho từng tiết mục của các đơn vị. Đó là nguồn động lực lớn để chúng tôi yên tâm tập luyện”, chị nói.

Anh Nguyễn Minh Hoàng, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cũng đang tập luyện cho cuộc thi văn nghệ đêm tất niên sắp diễn ra.

Do công ty tan ca lúc 17h30, anh phải tranh thủ các buổi tối để tập luyện.

“Mỗi tuần, tôi thường tranh thủ vài buổi tối để tập luyện, đến khoảng 21h là xong. Ban ngày đi làm, tối về tập nhảy nên cũng hơi mệt một chút, nhưng tôi lại cảm thấy rất thích thú”, anh chia sẻ.

Theo anh Hoàng, điều khiến anh ấn tượng nhất là tinh thần thi đua nghiêm túc của các đồng nghiệp, dù đây chỉ là cuộc thi nội bộ.

Minh Hoàng chia sẻ anh từng giành giải nhất cuộc thi văn nghệ đêm tất niên của công ty (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Mọi người đầu tư rất kỹ, từ ý tưởng đến luyện tập. Chính tinh thần đó khiến chiến thắng có ý nghĩa hơn, không chỉ vì giải thưởng mà còn vì cảm giác vượt qua chính mình.

Cấp trên luôn tạo điều kiện và hỗ trợ chi phí để nhân viên yên tâm tập luyện. Nhờ vậy, chúng tôi có thể đầu tư nghiêm túc cho tiết mục và tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội cuối năm”, nam nhân viên nói.

Gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm động lực cống hiến

Chị Thu Hiền chia sẻ dù tiết mục chỉ kéo dài 5–10 phút, nhưng quãng thời gian tập luyện cùng nhau mới là điều khiến chị và đồng nghiệp nhớ nhất.

“Văn phòng ở TPHCM có tới 7.000 nhân sự. Nếu không có những hoạt động như thế này, chúng tôi chẳng có dịp gặp gỡ hay thân thiết với nhau”, chị nói.

Sau khi chương trình tất niên khép lại, chị Hiền và các đồng nghiệp vẫn thường xuyên nhắc về những khoảnh khắc ấy, cùng nhau xem lại clip biểu diễn và bật cười.

Anh Ngô Quang Chính Nghĩa (27 tuổi), nhân viên một công ty công nghệ tại TPHCM, cho biết để chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ đêm tất niên, gần như ngày nào nhóm cũng tranh thủ tập luyện vào giờ nghỉ trưa. Những ngày cận đêm trình diễn, cả đội còn tập thêm buổi tối đến khuya, có hôm mệt rã rời.

Anh Nghĩa và đồng nghiệp trong buổi trình diễn văn nghệ đêm tất niên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khó nhất không phải là tập nhảy, mà là nghĩ ý tưởng và chọn nhạc. Có lúc anh chị em vừa tập vừa tranh thủ xử lý công việc”, anh Nghĩa kể.

Bù lại, lãnh đạo luôn tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí và giảm bớt đầu việc, giúp không khí tập luyện luôn thoải mái, đầy tiếng cười.

Khi bước lên sân khấu, anh Nghĩa nhớ bản thân và đồng nghiệp không tránh khỏi những khoảnh khắc lúng túng, quên bài hay lệch đội hình. Nhưng khi xem lại video, tất cả đều bật cười.

“Điều quan trọng nhất không phải giải thưởng, mà là được cùng nhau tham gia và có kỷ niệm. Một đơn vị có đến hàng trăm nhân sự, nếu không có những hoạt động như thế này, suốt quá trình làm việc cũng khó có dịp trò chuyện với nhau.

Trước đây, tôi là một nhân sự khá rụt rè, đặc biệt khi tiếp xúc với cấp trên vì vốn nghĩ họ rất nghiêm nghị. Nhưng qua hoạt động này, thấy tôi cấp trên của mình cũng lên sân khấu nhảy múa, diễn xuất hết mình trong tiệc tất niên, mọi khoảng cách gần như biến mất”, anh Nghĩa bày tỏ.