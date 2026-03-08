Công ty thuê “nam thần” nhảy tặng dịp 8/3, dân tình đổ xô... xin vào làm

Vừa qua, không khí chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trở nên rộn ràng, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại những cách tổ chức ngày lễ độc đáo tại các doanh nghiệp. Trong đó, một clip ghi lại màn biểu diễn của dàn nam vũ công ngay tại văn phòng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Dàn vũ công nam bất ngờ xuất hiện và biểu diễn trong sự kiện mừng 8/3 tại văn phòng công ty (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Chủ nhân của đoạn clip trên là Hoàng Mai Linh (nhân viên bộ phận Đào tạo của Công ty NTQ Solution - Hà Nội). Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhiều nam vũ công xuất hiện giữa không gian làm việc, biểu diễn trên nền nhạc sôi động và trực tiếp mang quà đến tặng từng nữ nhân viên.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận. Nhiều người tỏ ra thích thú trước không khí náo nhiệt trong văn phòng, đồng thời liên tục hỏi thông tin về doanh nghiệp xuất hiện trong clip để ứng tuyển.

Bên dưới phần bình luận, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ: "Cho tôi xin địa chỉ công ty để nộp sơ yếu lý lịch”. Nhiều cư dân mạng khác cũng bày tỏ sự thích thú với những lời nhắn như: “Công ty còn tuyển người không? Đây đúng là thiên đường”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mai Linh cho biết đoạn clip được quay khá ngẫu nhiên trong lúc công ty tổ chức sự kiện nội bộ nhân dịp 8/3.

“Trước đó, ban tổ chức chỉ gửi thư mời tham gia sự kiện và nhắn nhủ mọi người đi làm đầy đủ, đúng giờ để nhận một phần quà bất ngờ”, Linh kể.

Theo Linh, màn xuất hiện của dàn vũ công nam là hoàn toàn bất ngờ với nhiều nhân viên nữ.

Các nhân viên nữ thích thú khi được dàn “nam thần” tặng quà (Ảnh: NVCC).

“Khi các vũ công nam xuất hiện, hầu hết các chị em đều rất bất ngờ và lập tức lấy điện thoại ra ghi lại. Điều tôi ấn tượng nhất là dàn "nam thần" cao, ngoại hình rất sáng bước ra cùng những set quà trên nền nhạc sôi động, rồi trực tiếp đến chỗ từng người để tặng kẹo, tặng quà và giao lưu”, nữ lao động nói.

Dù chương trình 8/3 năm nay được tổ chức sớm hơn một ngày do dịp lễ rơi vào cuối tuần. Tuy vậy, theo Linh, các hoạt động trong ngày vẫn được chuẩn bị khá chỉn chu.

“Ngay từ buổi sáng đã có màn các "nam thần" xuất hiện phục vụ và tặng quà. Mỗi chị em đều nhận một phần quà gồm hoa và bánh. Buổi chiều có khu chụp ảnh lấy ngay với bối cảnh được trang trí với rất nhiều hoa và có thợ chụp ảnh chuyên nghiệp riêng để chụp cho mọi người”, Linh nói thêm.

Không khí văn phòng trở nên rộn ràng với tiết mục "nam thần" bất ngờ dành cho phái nữ (Ảnh: NVCC).

Không khí ngày lễ càng thêm sôi động khi đến cuối giờ làm việc, công ty tổ chức một chương trình ca nhạc với sự tham gia của các nhân viên nam trong công ty cùng một số ca sĩ khách mời. Bên cạnh đó còn có các trò chơi dành cho nhân viên với nhiều phần quà nhỏ.

Được biết, công ty của Linh hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với quy mô khoảng 1.500 nhân sự. Với số lượng nhân viên lớn, nhiều hoạt động nội bộ thường được tổ chức để tạo không khí gắn kết.

Điều khiến Linh bất ngờ hơn cả là mức độ lan tỏa của đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội.

“Tôi thật sự khá bất ngờ khi clip lại được nhiều người quan tâm như vậy, có vẻ các chị em chúng mình đều có chung một sở thích với cái đẹp”, Linh chia sẻ vui.

Theo nữ nhân viên này, các hoạt động dành cho nhân viên vào những dịp đặc biệt là điều khá quen thuộc tại công ty.

“Công ty tôi có hẳn một bộ phận chuyên chăm lo đời sống nhân viên nên các dịp như 8/3, 20/10, Noel hay lễ Tết đều có chương trình riêng. Năm ngoái vào ngày 19/11 - Ngày Quốc tế Đàn ông, công ty cũng tổ chức chương trình với dàn "tiên nữ" phục vụ các anh em theo cách tương tự”, Linh kể.

Với người xem, điều khiến đoạn clip trở nên hấp dẫn không chỉ là màn nhảy sôi động của dàn “nam thần”, đó còn là bầu không khí vui vẻ, rộn ràng trong một ngày làm việc vốn dĩ rất bình thường tại văn phòng.

Huyền Trang