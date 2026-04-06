Công ty tại TPHCM tuyển "giám đốc 4 tuổi” trong chiến dịch gây tranh cãi

Tuyển dụng CMO theo cách “khác biệt”

Ngày 30/3, Oatside đăng thông tin tuyển dụng vị trí CMO tại TP HCM trên nền tảng LinkedIn và một số kênh mạng xã hội. Bản mô tả công việc (JD) được xây dựng theo phong cách trẻ trung, sử dụng cách chơi chữ CMO là “Chief Milk Officer” (người “chốt sữa ngon”), thay vì “Chief Marketing Officer” theo nghĩa thông thường.

Theo nội dung đăng tải, vị trí này không đặt nặng yêu cầu kinh nghiệm truyền thống mà nhấn mạnh sự sáng tạo, cá tính và khả năng thử nghiệm. Cách tiếp cận khác biệt của bài tuyển dụng nhanh chóng thu hút sự quan tâm trong cộng đồng marketing và người tìm việc.

Một số nguồn tin cho biết có gần 100 hồ sơ được gửi về trong thời gian ngắn. Nhiều ứng viên cho rằng đây là cơ hội làm việc cấp cao tại một thương hiệu quốc tế đang mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Công bố “tân CMO” là em bé 4 tuổi

Ngày 4/4, Oatside công bố kết quả tuyển dụng trên fanpage chính thức. Theo đó, “tân CMO” là Pamela Hải Đường (bé Pam), 4 tuổi, một gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội.

Oatside công bố kết quả tuyển dụng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong video và bài đăng kèm theo, thương hiệu cho biết chiến dịch được xây dựng theo hướng hài hước, với thông điệp rằng trẻ nhỏ là những người phù hợp để “đánh giá và tận hưởng sữa”. Nội dung video thể hiện hình ảnh em bé trong vai trò “chốt deal” sản phẩm theo cách vui nhộn.

Ngay sau khi công bố, thông tin này lan truyền rộng rãi trên các nền tảng như Facebook, Threads và các cộng đồng nghề nghiệp. Nhiều ý kiến từ người dùng mạng xã hội và một số ứng viên bày tỏ quan điểm liên quan đến trải nghiệm tham gia tuyển dụng.

Theo phản ánh trên các diễn đàn về marketing và việc làm, một số ứng viên cho biết họ đã dành thời gian chuẩn bị hồ sơ, CV và nội dung ứng tuyển. Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng hình thức tuyển dụng như một phần của chiến dịch truyền thông có thể gây hiểu nhầm.

Chiều 5/4, Oatside Việt Nam đăng thông báo xin lỗi trên các nền tảng chính thức. Doanh nghiệp cho biết chiến dịch nhằm mục đích sáng tạo nội dung và tạo kết nối với người tiêu dùng trẻ, đồng thời thừa nhận có thể đã gây hiểu lầm.

Bài đăng xin lỗi của hãng Oatside trên mạng xã hội (Ảnh: Oatside).

Theo nội dung phản hồi, một số bài đăng liên quan đã được chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ. Thương hiệu cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong các hoạt động truyền thông tiếp theo.

Oatside là thương hiệu sữa yến mạch có trụ sở tại Singapore, đang mở rộng thị trường tại Việt Nam với các sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe và môi trường. Vụ việc liên quan đến chiến dịch tuyển dụng nói trên tiếp tục được cộng đồng mạng theo dõi trong những ngày gần đây.