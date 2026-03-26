Công ty ở Đồng Nai cho nhân viên nghỉ lễ 9 ngày liên tiếp

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty CP dược phẩm Ampharco U.S.A (tỉnh Đồng Nai) cho hay công ty đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5.

Theo đó, ban giám đốc công ty thống nhất cho toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc khối văn phòng và nhà máy nghỉ lễ từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5. Công ty sẽ hoạt động trở lại bình thường từ ngày 4/5.

Thông báo nghỉ lễ từ phía công ty.

Để đảm bảo tiến độ công việc, người lao động sẽ đi làm bù vào các ngày 21 và 28/3. Ban giám đốc cũng yêu cầu trưởng các phòng ban, nhà máy và chi nhánh chủ động thông báo đến khách hàng trên toàn quốc về lịch nghỉ lễ của công ty.

Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt nhân viên thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

“Trước kỳ nghỉ, các bộ phận cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý công việc, tránh để tồn đọng sau kỳ nghỉ, đồng thời, thực hiện vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp hồ sơ, tài liệu gọn gàng. Các tài liệu quan trọng phải được bảo quản theo chế độ mật.

Nhân viên cần tắt toàn bộ nguồn điện của thiết bị đang sử dụng nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; niêm phong tủ, cửa và bàn giao cho bộ phận bảo vệ trước khi nghỉ lễ”, thông báo nêu rõ.

Phòng hành chính có trách nhiệm phối hợp với đơn vị bảo vệ xây dựng lịch trực và gửi về phòng nhân sự trước kỳ nghỉ ít nhất 7 ngày.

Trong thời gian nghỉ lễ, phòng hành chính được giao phối hợp với lực lượng bảo vệ treo quốc kỳ theo quy định.

Riêng bộ phận bảo vệ phải chấp hành nghiêm túc lịch trực đã được phân công, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trong trường hợp phát sinh sự cố, nhân viên trực phải kịp thời báo cáo cho đơn vị chủ quản và các bộ phận liên quan để xử lý.

Sau kỳ nghỉ, các bộ phận được yêu cầu phải nhanh chóng ổn định hoạt động và ưu tiên giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng.

Theo đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch). Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25/4, đến hết thứ hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết phải được sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp công ty được điều động làm thêm giờ mà không cần người lao động đồng ý theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019).