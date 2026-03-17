Công ty có 2.225 lao động, mỗi người được hỗ trợ 500.000 đồng tiền xăng

Ngày 16/3, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Haivina Kim Liên (đóng tại cụm công nghiệp Nam Giang, xã Kim Liên, Nghệ An), xác nhận công ty đã có quyết định thực hiện khoản hỗ trợ xăng xe đặc biệt cho người lao động.

Theo thông báo do ông Cho Sung Chon, Tổng giám đốc công ty, ký ngày 16/3, toàn bộ công nhân viên đang đi làm vào ngày 18/3 sẽ được cấp khoản hỗ trợ xăng xe đặc biệt trị giá 500.000 đồng/người.

Đối với người lao động vào làm việc hoặc quay trở lại làm việc sau ngày 18/3 sẽ được chi khoản hỗ trợ tiền xăng này vào ngày 1/4.

Công nhân Công ty TNHH Haivina Kim Liên được hỗ trợ thêm 500.000 đồng tiền xăng (Ảnh: Hoàng Lam).

Đây là động thái của lãnh đạo doanh nghiệp này với mong muốn sát cánh và san sẻ phần nào gánh nặng chi phí đi lại cùng người lao động trong bối cảnh giá xăng dầu tăng.

“Mặc dù tình hình kinh doanh chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng quyết định này được đưa ra với tâm nguyện công ty và nhân viên sẽ luôn đồng hành, cùng nhau phát triển và trở thành điểm tựa vững chắc cho nhau”, ông Cho Sung Chon nhấn mạnh trong thông báo của mình.

Trong thông báo, vị Tổng giám đốc cũng dành nhiều lời cảm ơn tới người lao động đã đồng hành, gắn bó, nỗ lực vì sự phát triển của doanh nghiệp thời gian qua.

Ông Lê Văn Sơn cho biết thời điểm này toàn công ty có 2.225 người lao động. Với mức 500.000 đồng/người, công ty sẽ chi hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ chi phí tiền xăng cho cán bộ, công nhân viên.

Công ty TNHH Haivina Kim Liên là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên gia công các sản phẩm găng tay, quần áo và các phụ kiện thể thao khác.

Người lao động được nhận nhiều phúc lợi khi gắn bó với công ty (Ảnh: Lê Sơn).

Ngoài lương cơ bản, người lao động được chi trả phụ cấp tay nghề, trợ cấp xăng xe, nhà ở, thưởng chuyên cần, thưởng năng suất và làm thêm giờ, thưởng tháng 13.

Công nhân nữ mang thai và nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi được giảm 1 giờ làm/ngày, hưởng đủ ngày công.

Lao động được đóng bảo hiểm đầy đủ và hỗ trợ ăn trưa miễn phí hằng ngày.

“Sau Tết Nguyên đán, công ty đã có quyết định tăng lương cho toàn thể người lao động, mức tăng trung bình khoảng 500.000 đồng/người. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng”, ông Lê Văn Sơn thông tin.

Thông tin công ty hỗ trợ thêm tiền xăng trong bối cảnh xăng tăng giá nhận được sự phản hồi tích cực của người lao động. Nhiều lao động đã nghỉ việc ở đây cũng bày tỏ nguyện vọng quay trở lại công ty.