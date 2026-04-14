Công nhân "rang mình" dưới nắng bỏng rát trên công trường dự án 500 tỷ đồng

Dự án cải tạo quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn (Nghệ An) có chiều dài gần 10,7km, tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 3/2025, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến thời điểm này, do nhiều nguyên nhân dự án này vẫn chưa thể về đích.

Tại các điểm đã hoàn tất công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống đường nước, điện và viễn thông. Trong ảnh là công nhân chuẩn bị mặt bằng để hạ các khối bê tông mương dẫn nước, đoạn qua xã Kim Liên (Nghệ An).

Mới đầu mùa hè nhưng tại Nghệ An đã xảy ra nắng nóng gay gắt, từ khoảng 10h đến 16h hằng ngày, nhiệt độ ngoài trời có thể lên 38-39 độ C.

Anh Nguyễn Khắc Quân (SN 1991, trú xã Đô Lương, Nghệ An) san gạt, tạo mặt bằng để chuẩn bị hạ cấu kiện mương dẫn nước. Người đàn ông này chỉ che chắn ánh nắng bằng chiếc mũ lưỡi trai. Ánh nắng chiếu trực tiếp cộng với cường độ lao động cao khiến khuôn mặt anh sạm đen, đẫm mồ hôi...

Để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào mặt, anh Nguyễn Trường Sơn trang bị nón, khẩu trang khi thi công ngoài trời.

"Công ty điều chỉnh thời gian làm việc, sáng bắt đầu làm từ 6h, 10h30 nghỉ, chiều bắt đầu từ 13h30, dù hơi sớm nhưng phải chấp nhận vì tổ chúng tôi còn phụ thuộc vào máy múc. Nắng từ trên chiếu xuống, sức nóng từ mặt đường bốc lên cũng khiến anh em nhanh mất nước, đuối sức", anh Sơn chia sẻ.

Anh Văn Đức Cửu (trú xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) thực hiện phần da trát, bịt kín điểm giáp nối giữa 2 ống cống. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, chảy vào mắt cay xè, anh cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm phần việc của mình.

"Nắng lắm, mà tôi không quen mặc áo điều hòa, thấy hơi vướng víu nên đành chịu khó vậy. Mệt quá thì tìm tán cây, bóng râm nghỉ tạm. Đầu mùa hè đã nắng nóng thế này, sắp tới anh em công trường sẽ vất vả hơn", anh Cửu nói.

Đơn vị thi công đường ống dẫn nước cũng đang khẩn trương thực hiện phần khối lượng công việc của mình. Do ảnh hưởng của quá trình thi công dự án, khoảng hơn 500 hộ dân ở 2 xóm thuộc xã Kim Liên đã bị mất nước sạch hơn một tháng. Việc hoàn thành đường ống dẫn nước không chỉ đẩy nhanh tiến độ dự án trị giá 500 tỷ đồng này mà còn sớm khắc phục tình trạng không có nước sạch cho các hộ dân.

Tại khu vực cầu Mượu bắc qua sông Đào, nối xã Hưng Nguyên và xã Kim Liên, các tốp công nhân đang khẩn trương hoàn thiện phần sắt để đổ trụ cầu mới.

"Không có một bóng râm nào để trú, trời nắng làm việc với sắt thép cảm giác càng nóng hơn", nam công nhân này tâm sự.

Để đối phó với nắng nóng, các công nhân trang bị mũ rộng vành, áo điều hòa. Mặc dù vậy, làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết bất lợi cũng khiến họ nhanh xuống sức hơn.

Ông Lê Thế Thân, Công ty TNHH Hòa Hiệp (Nghệ An), quản lý tổ công nhân 50 người cho biết, để thích ứng điều kiện thời tiết và đảm bảo sức khỏe cho người lao động, công ty đã điều chỉnh giờ làm việc buổi sáng sớm hơn 1 tiếng so với trước đó. Buổi chiều, thời gian làm việc cũng được lùi, tránh thời điểm thời tiết khắc nghiệt nhất trong ngày.

"Chúng tôi liên tục bổ sung nước mát, nước giải khát cho anh em. Chỉ tính riêng tổ tôi, chi phí phát sinh cho nước giải khát trong những ngày nắng nóng vừa qua là 1 triệu đồng/ngày", ông Thân thông tin.

Toàn tuyến quốc lộ 46 hay còn gọi là quốc lộ 46A (màu xanh dương) (Ảnh: Google Maps).