Công nhân, người lao động cảm kích nhận quà Tết sum vầy

Trong hai ngày 5-6/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026, trao quà và hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Dương Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, trao quà Tết đến công nhân vào chiều 6/2 (Ảnh: CTV).

Tại buổi trao quà Tết chiều 6/2, ông Dương Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, động viên người dân, không để gia đình nào không có Tết. Các tổ chức, cá nhân cùng vào cuộc góp sức hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động đón Tết đầm ấm.

Ông Bình gửi lời chúc người dân, công nhân lao động đón Tết vui vẻ, an khang, thịnh vượng, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, hăng hái tham gia lao động, sản xuất để năm sau có một cái Tết sum vầy, hạnh phúc hơn nữa.

Bà Huỳnh Út Mười, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, chia sẻ Tết là dịp đoàn viên, là thời khắc thiêng liêng để mỗi người trở về bên gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đoàn viên, công nhân, người lao động do điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, phải xa quê, thu nhập chưa ổn định.

"Thấu hiểu và sẻ chia với những vất vả đó, chương trình Tết sum vầy được tổ chức với mong muốn mang đến cho anh chị em một cái Tết ấm ấp, đủ đầy, nghĩa tình hơn", bà Mười bày tỏ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao quà Tết đến công nhân ngày 5/2 (Ảnh: CTV).

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, dịp Tết Bính Ngọ năm nay, tỉnh có gần 10.000 đoàn viên, người lao động được nhận quà Tết, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành. Với công nhân lao động, mong sau Tết, các đoàn viên, người lao động tiếp tục đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Huỳnh Út Mười nhấn mạnh, chương trình không chỉ là những phần quà vật chất, mà còn là tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của tổ chức công đoàn, của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với đoàn viên, người lao động - những người đã và đang ngày đêm nỗ lực lao động, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Chương trình "Tết sum vầy" hướng về cơ sở, ưu tiên chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có đủ điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Bà Huỳnh Út Mười, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau trao quà Tết đến người lao động (Ảnh: CTV).

Xúc động khi nhận quà Tết, chị Lê Thị Lan (đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải) chia sẻ rất cảm kích trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Cà Mau đối với đoàn viên, người lao động khó khăn.

"Việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ sẽ khích lệ tinh thần, tạo điều kiện để công nhân lao động được đón Tết thêm vui vẻ, đầm ấm, đầy đủ hơn", chị Lan bày tỏ.

Thay mặt các công nhân lao động, chị Lan hứa sẽ cố gắng thi đua lao động giỏi, sáng tạo, nâng cao tay nghề, năng suất, thực hiện tốt nội quy doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển.