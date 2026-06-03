Công nhân mày mò nghiên cứu sản phẩm trong 3 tháng, làm lợi 12 tỷ đồng

Thảo luận tại tổ trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV chiều 3/6, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sữa TH Cao Minh Hòa trao đổi về giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân giỏi nghề.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức hơn 86 hội thi tay nghề. Toàn tỉnh có 12.470 sáng kiến, giải pháp được công nhận, mang lại giá trị làm lợi hơn 612 tỷ đồng.

Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, thời gian qua, tổ chức công đoàn đã thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể để đưa nội dung đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, cải thiện điều kiện làm việc vào thỏa ước lao động tập thể.

Một số doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí đào tạo, tạo điều kiện cho công nhân học nghề, nâng bậc thợ, tiếp cận công nghệ mới. Bên cạnh đó, công đoàn cũng chủ động tham gia thương lượng đưa nội dung đào tạo, nâng bậc thợ, đào tạo lại khi thay đổi công nghệ vào thỏa ước lao động tập thể.

Đến nay 78,4% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể có điều khoản về đào tạo, trong đó 41% có cam kết quỹ đào tạo tối thiểu của doanh nghiệp.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH Cao Minh Hòa phát biểu (Ảnh: Hữu Chánh).

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An chú trọng công tác biểu dương khen thưởng. Năm 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giải thưởng “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” nhằm tôn vinh đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”...

Trao đổi thêm về hoạt động này, vị Chủ tịch Công đoàn cho rằng, bất kỳ khoản đầu tư nào cũng cần mang lại giá trị cụ thể. Vì vậy, quá trình thuyết phục doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo không hề đơn giản, nhất là trong giai đoạn đầu khi hiệu quả chưa được nhìn thấy ngay.

Ông cho biết, công đoàn và doanh nghiệp đã chủ động dành nguồn lực để tổ chức các chương trình đào tạo cho những công nhân có tiềm năng, kể cả khi ban đầu chưa nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ phía doanh nghiệp.

Sau đó, đơn vị tập trung chứng minh hiệu quả bằng những kết quả cụ thể mà người lao động đạt được sau đào tạo, như năng lực thực hiện công việc, các sáng kiến cải tiến và giá trị mang lại cho doanh nghiệp.

Ông Hòa thông tin có những sáng kiến chỉ trong vòng 3 tháng đã giúp công ty tiết kiệm khoảng 12 tỷ đồng. Chính những sản phẩm cụ thể đó là cơ sở để thuyết phục doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho đào tạo.

Trong nhiệm kỳ tới, ông Hòa cho rằng cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động đối với vai trò, tầm quan trọng của học nghề, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong công nhân lao động.

Tổ chức công đoàn cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động và yêu cầu về kỹ năng nghề, từ đó tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tiễn.

Cùng với đó, đại diện cho người lao động cũng cần chú trọng đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề và kỹ năng số cho công nhân lao động nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi sản xuất.