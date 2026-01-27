Công nhân khoe hơn 5.000 máy tính bảng được phát như quà Tết

Nhiều ngày qua, công nhân làm việc tại một công ty có trụ sở ở khu công nghiệp VSIP (tỉnh Quảng Ngãi) đăng tải hình ảnh được tặng máy tính bảng. Nhiều người cho biết dịp này công ty đã tặng hơn 5.000 máy tính bảng cho công nhân.

Trên thị trường, loại máy tính bảng này có giá khoảng 4 triệu đồng. Việc tặng máy tính bảng để giúp con em người lao động trong công ty có điều kiện học tập tốt hơn.

Phiếu tặng máy tính bảng cho công nhân (Ảnh: Nguyễn Quốc).

Hình ảnh hàng nghìn công nhân nhận máy tính bảng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều bình luận thể hiện nội dung “chỉ biết ước” khi thấy sự quan tâm của "lãnh đạo nhà người ta" đối với người lao động.

Một lãnh đạo công đoàn của công ty cho biết, đây là hoạt động nội bộ nên không chia sẻ thêm thông tin.

Năm 2024, doanh nghiệp này cũng từng gây xôn xao khi tặng hơn 4.000 tivi cho người lao động.