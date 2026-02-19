Công nhân hăng say làm việc ngày Tết, nhận tiền lương gấp 3 lần

Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết), đến thăm, tặng quà và động viên người lao động đang thi công xuyên Tết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần đưa các công trình trọng điểm sớm hoàn thành, phục vụ dân sinh và chỉnh trang đô thị thủ đô.

Đại diện nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Mễ Trì cho biết, dự án có tổng giá trị hợp đồng hơn 255 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 1/2026 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Thăm hỏi công nhân làm việc dịp Tết (Ảnh: Ngọc Ánh).

Ngay sau lễ khởi công, nhà thầu đã thành lập ban chỉ huy công trường gồm 1 chỉ huy trưởng, 2 chỉ huy phó và 9 cán bộ kỹ thuật; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai đồng bộ các hạng mục trọng tâm.

Hiện công trường tổ chức 4 mũi thi công, huy động 14 máy đào và 80 ô tô vận chuyển, bảo đảm năng suất đào và vận chuyển khoảng 10.000m³/ngày đêm. Song song với đó là 4 mũi thi công dầm mũ, mái kè; triển khai các cống đầu nối, hệ thống tiêu thoát nước. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành đào lòng hồ trước ngày 15/4 và cơ bản hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026.

Việc duy trì thi công xuyên Tết đã giúp công trường nhanh chóng ổn định tổ chức, tạo đà tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm mới.

Đáng chú ý, song song với nhiệm vụ thi công, các đơn vị đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, nhất là trong dịp Tết.

Doanh nghiệp cam kết chi trả lương, thưởng đầy đủ, đúng hạn trước kỳ nghỉ; người lao động làm việc trong ngày Tết được hưởng ít nhất 300% lương (bao gồm lương ngày thường).

Nhiều hoạt động ý nghĩa như “Tết sum vầy”, “Bữa cơm tất niên” được tổ chức ngay tại công trường; quà Tết được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân ở lại trực Tết, tạo không khí đầm ấm, sẻ chia.

Ông Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội nhấn mạnh, các dự án hồ điều hòa có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện môi trường, nâng cao năng lực tiêu thoát nước, góp phần chỉnh trang đô thị khu vực phía Tây thủ đô; do đó, việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn công trình là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã trao quà, động viên công nhân (Ảnh: Ngọc Ánh).

Đồng thời, ông cũng đề nghị nhà thầu tiếp tục quan tâm công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ; phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công nhân, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã trao quà, động viên công nhân đang làm việc xuyên Tết, gửi lời chúc năm mới an khang, an toàn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn Thủ đô với người lao động – những người đang ngày đêm bám công trường, góp phần đưa các công trình trọng điểm sớm về đích, phục vụ lợi ích cộng đồng và sự phát triển bền vững của thủ đô.