Công an, quân sự vật lộn trong nước lũ giải cứu gần 300 con lợn

Thiếu tá Bùi Đức Phúc, Trưởng Công an xã Nghĩa Đàn (Nghệ An), cho biết, đơn vị vừa phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã giải cứu đàn lợn bị ngập lũ do ảnh hưởng cơn bão số 10 giúp người dân.

Khoảng 6h ngày 29/9, ông Lê Duy Chung (chủ trang trại lợn trên địa bàn xã Nghĩa Đàn), phát hiện nước lũ từ sông Sào tràn vào khu chuồng trại chăn nuôi. Thời điểm này, trong trang trại có gần 300 con lợn thịt, trọng lượng khoảng 80kg/con.

Lực lượng công an, quân sự xã Nghĩa Đàn (Nghệ An) dầm mình trong nước lũ giải cứu đàn lợn (Ảnh: Bùi Phúc).

“Chiều tối qua tôi kiểm tra, chuồng trại vẫn đang an toàn, nước sông Sào cách xa khu chăn nuôi. Sáng nay, nghe tin hồ sông Sào xả lũ, tôi gọi điện cho người trông coi trang trại thì nhận thông tin nước đã tràn vào chuồng. Khi tôi có mặt, nước đã ngập đến thắt lưng, đàn lợn bơi trong nước, nguy cơ bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi”, ông Chung kể.

Trước tình huống khẩn cấp, ông Chung gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng xã Nghĩa Đàn hỗ trợ giải cứu đàn lợn.

Công an và Ban chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Đàn đã huy động 30 người có mặt tại trang trại của gia đình ông Chung.

Theo Thiếu tá Bùi Đức Phúc, nước lũ dâng cao khoảng 1,2m, đàn lợn hoảng loạn. Nước tiếp tục dâng cao, lực lượng công an, quân sự xã phải vào khu chăn nuôi kéo từng con lợn ra ngoài, di dời đến địa điểm cao.

Đàn lợn được sơ tán đến điểm an toàn (Ảnh: Bùi Phúc).

Sau gần 4 tiếng vật lộn với nước lũ, lực lượng chức năng mới sơ tán được toàn bộ đàn lợn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Lê Văn Chung cho biết, đàn lợn sắp đến ngày xuất chuồng, theo giá thị trường ước tính khoảng gần 2,5 tỷ đồng. Ông đã liên hệ với doanh nghiệp thu mua đàn lợn, dù giá không được như kỳ vọng.

“Trận lũ đột ngột khiến chúng tôi không kịp trở tay. Nếu không có lực lượng công an, quân sự hỗ trợ, có lẽ tôi trắng tay rồi”, ông Chung chia sẻ.

Dù đàn lợn được giải cứu an toàn nhưng hàng chục tấn thức ăn dự trữ trong trang trại của ông Chung đã bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng hoàn toàn.