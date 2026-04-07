Con ốm, cả cha và mẹ đều được hưởng chế độ ốm đau

Khi nghỉ việc chăm sóc con nhỏ ốm đau, người lao động được hưởng chế độ ốm đau (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, khi con nhỏ bị ốm, cha mẹ là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con cũng được hưởng chế độ ốm đau.

Tuy nhiên, nhiều người lao động không rõ chế độ này. Chị H. hỏi: “Nếu cả bố và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì ai được hưởng chế độ này?”.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, căn cứ vào Điểm e Khoản 1 Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau được quy định tại Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một năm (tính từ ngày 1/1/ đến ngày 31/12) cho mỗi con tối đa là 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Khoản 2 Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội quy định thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con bị ốm đau trong trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 44.

Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết: “Đối chiếu các quy định trên, trường hợp cả cha và mẹ đang tham gia bảo hiểm xã hội cùng phải nghỉ việc chăm sóc con ốm đau thì đều được hưởng chế độ con ốm đau”.