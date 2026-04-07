Con ốm, cả cha và mẹ đều được hưởng chế độ ốm đau
(Dân trí) - Trường hợp cả cha và mẹ đang tham gia bảo hiểm xã hội cùng phải nghỉ việc chăm sóc con ốm đau thì đều được hưởng chế độ con ốm đau theo quy định.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, khi con nhỏ bị ốm, cha mẹ là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con cũng được hưởng chế độ ốm đau.
Tuy nhiên, nhiều người lao động không rõ chế độ này. Chị H. hỏi: “Nếu cả bố và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì ai được hưởng chế độ này?”.
Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, căn cứ vào Điểm e Khoản 1 Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau.
Thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau được quy định tại Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội.
Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một năm (tính từ ngày 1/1/ đến ngày 31/12) cho mỗi con tối đa là 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.
Khoản 2 Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội quy định thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con bị ốm đau trong trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 44.
Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết: “Đối chiếu các quy định trên, trường hợp cả cha và mẹ đang tham gia bảo hiểm xã hội cùng phải nghỉ việc chăm sóc con ốm đau thì đều được hưởng chế độ con ốm đau”.
CÁCH XÁC ĐỊNH THỜI GIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ KHI CHĂM SÓC CON ỐM ĐAU
Bộ Nội vụ hướng dẫn cách xác định thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau tại Điều 5 Thông tư 12/2025/TT-BNV (quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc), cụ thể như sau:
Thứ nhất, thời gian hưởng chế độ trong một năm không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
Thứ hai, việc xác định thời gian hưởng chế độ trong một năm cho mỗi con đối với trường hợp con dưới 3 tuổi, dưới 7 tuổi được tính đến trước ngày sinh nhật của năm con đủ 3 tuổi, đủ 7 tuổi và căn cứ vào thời điểm bắt đầu nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau.
Thứ ba, trường hợp trong cùng một thời gian mà người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau. Thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 của Luật Bảo hiểm xã hội.
Thứ tư, trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà luân phiên nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì thời gian tối đa hưởng chế độ trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 của Luật Bảo hiểm xã hội.
Thứ năm, trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 của Luật Bảo hiểm xã hội.