Bỏ phố về quê, khởi nghiệp từ sản vật núi rừng

Chị Lê Thị Thủy (24 tuổi, ở xã Hóa Quỳ, Thanh Hóa) là con út trong gia đình đồng bào dân tộc Thổ, có 4 anh em, bố mẹ đều làm nông nghiệp.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp THPT, cô từng ấp ủ ước mơ thi vào ngành y. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, Thủy quyết định không thi đại học mà ra Hà Nội tìm việc làm với mức lương 6-7 triệu đồng/tháng.

Lê Thị Thủy trong những buổi đi rừng vất vả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Thủy trở về quê với dự định nghỉ ngơi, chờ dịch bệnh qua đi rồi tiếp tục ra Hà Nội làm việc. Thế nhưng, những ngày sống ở quê đã khiến cô gái có suy nghĩ khác.

Thủy nhận thấy địa phương có nhiều sản vật đặc trưng của vùng cao nhưng chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

“Đa số người dân sống tự cung tự cấp, trong khi sản vật sẵn có từ rừng lại có thể đem về nguồn lợi kinh tế đáng kể. Từ đó, tôi quyết định về quê lập nghiệp, theo chân các cô, chú trong làng để tìm kiếm dược liệu, mật ong bán”, Thủy chia sẻ.

Quyết định của Thủy ban đầu vấp phải sự phản đối từ bố mẹ và người thân. Ai cũng khuyên cô nên lựa chọn một công việc ổn định hơn để có tương lai. Tuy nhiên, cô gái vẫn kiên định với lựa chọn “bỏ phố về quê”.

Những ngày đầu khởi nghiệp, cũng như nhiều người dân địa phương, sau mỗi chuyến đi rừng, Thủy mang toàn bộ sản vật đến chợ bán. Do chưa có kinh nghiệm, nguồn hàng không ổn định nên thu nhập của cô khá bấp bênh. Mỗi buổi đi chợ, Thủy chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng, hôm nào thuận lợi mới được 300.000 đồng.

Thành quả của chị Thủy sau chuyến đi rừng săn mật ong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận thấy mạng xã hội có thể trở thành kênh quảng bá hiệu quả cho các sản vật vùng cao, Thủy bắt đầu tự học cách quay, dựng video, lập trang Facebook để ghi lại hành trình đi rừng và giới thiệu sản vật quê hương đến nhiều người hơn.

Ban đầu, cô dành dụm tiền mua chiếc máy ảnh cũ để phục vụ công việc. Sau mỗi chuyến đi, Thủy lại tự mày mò học cách dựng video rồi đăng tải lên trang cá nhân. Những hình ảnh chân thực về hành trình tìm kiếm sản vật giữa núi rừng của cô dần thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đến nay, trang cá nhân của Thủy đã có hơn 40.000 người theo dõi.

“Ban đầu tôi quay video chỉ với mục đích lưu lại kỷ niệm những chuyến đi rừng. Nhưng khi lượng người theo dõi tăng lên, số khách đặt mua hàng qua mạng cũng ngày càng nhiều. Từ đó, tôi mở rộng công việc, vừa đi rừng vừa thu mua thêm sản vật do người dân địa phương tìm được để bán cho khách. Nhờ vậy, thu nhập ổn định hơn, tạo thêm đầu ra cho sản phẩm của bà con trong vùng”, Thủy chia sẻ.

Theo Thủy, các mặt hàng cô kinh doanh chủ yếu là sản vật từ rừng như củ mài (hoài sơn), mật ong, trà hoa vàng, măng, nấm, hạt dổi, mắc khén...

Cô cho biết công việc tìm kiếm sản vật trong rừng không nhàn nhã. Trung bình mỗi tháng, cô cùng người dân địa phương dành 15-20 ngày vào rừng.

“Chúng tôi cố gắng đi về trong ngày để đảm bảo an toàn. Công việc thường bắt đầu từ sáng sớm, đến tối muộn mới hoàn thành. Vì vậy, mỗi chuyến đi, chúng tôi thường mang theo cơm nắm và thức ăn để nghỉ trưa trong rừng”, Thủy kể.

3 tháng xây căn nhà đá cuội ở bìa rừng

Chị Lê Thị Thủy cho biết đầu năm 2025, chị quen và kết hôn với anh Lê Viết Quý (32 tuổi, người cùng quê). Có chồng làm nghề quay phim, chụp ảnh cưới, công việc sáng tạo nội dung và kinh doanh trên mạng xã hội cũng thuận lợi hơn.

Từ đầu năm nay, ngoài thu nhập từ việc kinh doanh sản vật núi rừng, chị Thủy còn có thêm nguồn thu từ hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng.

Chị Thủy tự tay xây dựng căn nhà đá bên bìa rừng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau thời gian tích góp, mới đây vợ chồng chị quyết định ra ở riêng, mua mảnh đất rộng gần 400m2 cạnh bìa rừng, xây dựng một căn nhà nhỏ để sinh sống. Sau khi hoàn thiện, công trình gây chú ý bởi lối kiến trúc khác biệt, nhất là cách sử dụng đá cuội làm vật liệu tạo nên nét riêng.

Chị Thủy cho biết căn nhà do hai vợ chồng tự thiết kế, cùng một số công nhân thi công trong 3 tháng.

“Ý tưởng xây căn nhà cũng khá ngẫu nhiên. Khi xem trên mạng, chúng tôi thấy những căn nhà bằng đá của người dân Tây Bắc rất đẹp. Trong khi đó, nguồn đá cuội ở địa phương lại sẵn có nên tôi quyết định làm theo mẫu thiết kế này cho gia đình”, chị Thủy chia sẻ.

Theo chị Thủy, để xây dựng căn nhà, hai vợ chồng phải dành nhiều thời gian đi gom đá cuội. Công trình có diện tích hơn 15m2, gồm gian bếp, nhà vệ sinh và khoảng sân rộng phía trước.

“Không tính công sức của vợ chồng và tiền thuê thợ, chúng tôi chỉ bỏ ra hơn 20 triệu đồng để mua sắt, xi măng, gạch ngói xây căn nhà”, chị Thủy nói.

Chị Thủy cùng chồng hạnh phúc bên căn nhà mới xây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày đầu khi thấy vợ chồng chị xây căn nhà có hình dáng khác lạ, nhiều người dân cho rằng hai người “gàn dở”. Bởi từ trước đến nay, đồng bào Thổ, Thái, Mường ở địa phương thường dựng nhà gỗ hoặc xây nhà bằng gạch để ở. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thiện, nhiều người đã trầm trồ khen ngợi.

“Sau thời gian sinh hoạt trong căn nhà đá cuội, tôi thấy nhà rất mát mẻ vào mùa hè. Đợt lạnh vừa qua, căn nhà cũng rất ấm cúng. Hiện cả gia đình tôi sinh sống tại đây và tôi cảm thấy rất hài lòng với lựa chọn của mình”, chị Thủy nói.

Về dự định tương lai, chị Thủy cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh sáng tạo nội dung trên mạng xã hội để mở rộng hoạt động kinh doanh sản vật rừng. Vợ chồng chị cũng ấp ủ ý tưởng phát triển du lịch trải nghiệm ngay tại căn nhà đá của gia đình.

Toàn cảnh căn nhà đá cuội của vợ chồng chị Thủy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Đinh Đình Phú, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hóa Quỳ, cho biết địa phương nằm ở khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia Bến En. Nhiều năm qua, người dân nơi đây có thêm sinh kế từ rừng, với các sản vật như mật ong, măng, hạt dổi…

Theo ông Phú, trước đây người dân chủ yếu tiêu thụ sản phẩm tại các chợ truyền thống. Thời gian gần đây, nhờ ứng dụng chuyển đổi số, nhiều người đã biết đưa sản phẩm lên mạng xã hội để quảng bá, rao bán, góp phần cải thiện thu nhập.

Nhận xét về mô hình của chị Lê Thị Thủy, ông Phú cho rằng cách làm của vợ chồng chị khá mới mẻ, bước đầu mang lại hiệu quả trong việc thay đổi phương thức kinh doanh, nhất là đối với các sản vật đặc trưng vùng cao. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững, chị Thủy cần chú trọng xây dựng những sản phẩm có tính đặc trưng, tạo được dấu ấn riêng và sức cạnh tranh trên thị trường.