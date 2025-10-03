Cô gái 9X kiếm bộn tiền nhờ tài viết chữ đẹp, khách "chốt đơn" liên tục

Ngoài năng khiếu, thợ viết còn phải “hiểu sâu”

Chỉ tay vào hàng chữ trên lá thư gửi mẹ của một khách hàng, Tiền Ngọc Thiên (29 tuổi) cần mẫn giải thích: “Mỗi chữ trong tiếng Việt đều được hình thành từ các nét cơ bản. Chẳng hạn như chữ “g” được cấu tạo từ nét cong kín và nét khuyết dưới. Các chữ nối với nhau tạo thành từ cũng phải được viết theo nguyên tắc. Thay vì chỉ viết bằng bản năng, tôi cần tuân thủ theo kiến thức cơ bản trước rồi mới sáng tạo theo cách của mình, như vậy chữ viết ra mới chuẩn”.

Cô gái kiếm thu nhập ổn định nhờ nghề viết chữ thuê (Ảnh: Nguyễn Vy).

Thiên cho hay những ngày đầu theo nghề, cô chỉ viết bằng kỹ năng tự nhiên nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của khách. Dần dà, lượng khách ngày càng tăng, Thiên nghĩ cần phải trau dồi kỹ năng nên đã đăng ký học thêm khóa dạy kiến thức cơ bản và luyện viết chữ. Khóa học này giúp Thiên có nền tảng vững chắc để có thể truyền đạt lại cho người có cùng đam mê.

Làm nghề viết chữ thuê hơn 3 năm, Thiên chia sẻ viết sẽ nhanh và chữ cũng ngày càng đẹp hơn. Chẳng hạn như với một đoạn tâm thư ngắn của khách hàng, Thiên chỉ mất khoảng 10-15 phút là viết xong. Văn bản dung lượng chữ dài hơn 1 trang A4 hoặc thiệp cưới số lượng lớn thì mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành.

Bức thư tay do Thiên viết (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đối với thiệp cưới, tùy theo số lượng, Thiên sẽ lấy giá 2.000-5.000 đồng/thiệp, còn thư tay hoặc văn bản dài thì dao động 50.000-200.000 đồng.

Ở những dịp đặc biệt như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10… Thiên còn được các chủ tiệm hoa thuê ngồi viết cả ngày ở tiệm rồi tính tiền công theo giờ.

“Các tháng cao điểm như tháng 10, 11, 12, lượng khách tăng gấp đôi ngày thường vì trùng vào mùa cưới, Giáng sinh, cận Tết… Trung bình mỗi ngày, tôi nhận viết 300-400 thiệp cưới, thư tay, văn bản khác nhau. Có khi tôi phải dậy từ sớm, thức xuyên đêm để viết. Tôi cũng thường chia sẻ đơn hàng với các bạn cùng trong cộng đồng viết chữ thuê, đặc biệt là các bạn mới vào nghề, chưa được nhiều người biết đến”, Thiên nói.

Thiên được mời đến các sự kiện lớn để viết thư cảm ơn, chúc mừng, tri ân... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở bước đầu tư vấn cho khách, cô sẽ trao đổi từ nội dung, màu sắc đến loại mực, phông chữ và những điều phải lưu ý trong lúc viết. Thiên còn phải viết thử một vài từ mẫu để khách xem qua. Nếu khách ưng ý, cô mới bắt đầu viết.

Thả “cái tâm” vào trong con chữ

“Tôi không nhận đặt cọc nên cũng từng bị khách “bùng” hàng. Bản thân đành phải chịu rủi ro ngoài ý muốn đó”, Thiên nói.

Song cô bộc bạch những tình huống tương tự rất hiếm khi xảy ra. Tiếp xúc với mỗi khách hàng, Thiên đều “tích góp” được nhiều kỷ niệm khác nhau.

Có lần từ TPHCM đến Đồng Nai để viết thiệp cưới. Khách hàng là đôi vợ chồng lớn tuổi, có con ở nước ngoài. Con kết hôn nhưng không thể về nước phụ bố mẹ viết thiệp mời, ông bà lại lớn tuổi nên muốn thuê Thiên viết thay.

Ngoài kỹ năng, người thợ viết còn phải có thẩm mỹ tốt cùng sự tỉ mỉ, kiên nhẫn (Ảnh: Nguyễn Vy).

Lúc đầu, cô nghĩ chỉ cần đến thỏa thuận với khách rồi về luôn trong ngày. Nhưng do ông bà đã lớn tuổi, không thể cùng lúc nhớ hết khách mời trong danh sách nên Thiên chọn… ở lại suốt nhiều ngày liên tục để hỗ trợ.

“Tôi vừa viết vừa trao đổi xem có thiếu hay trùng tên khách mời nào không. Bà rất thích chữ viết của tôi và xem tôi như con cháu trong nhà”, Thiên kể.

Suốt nhiều ngày ở lại đây, cô được cụ bà nấu cơm cho ăn, cùng trò chuyện, dạo quanh khắp Đồng Nai như những người thân trong gia đình. Thiên còn giúp ông bà chuẩn bị một số khâu trong lễ cưới. Lắm lúc, cô ngỡ mình đang về quê để phụ giúp ông bà chứ không phải đang làm việc.

Công việc mới khiến Thiên cảm thấy hạnh phúc hơn so với khoảng thời gian làm nhân viên văn phòng (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Công việc này không chỉ cho tôi thu nhập ổn định mà còn giúp tôi có nhiều kỷ niệm đẹp, chứng kiến không ít câu chuyện ý nghĩa. Thời đại ngày nay, khi công nghệ càng phát triển, kỹ thuật in ấn được ứng dụng rộng rãi, những đồ thủ công, đặc biệt là chữ viết tay càng trở thành món quà mang ý nghĩa tinh thần lớn. Chẳng hạn như đối với thiệp cưới, khách mời nếu thấy tên mình được viết thủ công như vậy thì họ rất vui và trân trọng lời mời của chủ tiệc hơn”, Thiên chia sẻ.