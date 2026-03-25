Chuyện bất ngờ phía sau những MC ảo hoạt bát, ngộ nghĩnh

Hình ảnh MC ảo "bé Mai", "bé Nối" vui tươi, năng nổ đã để lại ấn tượng tốt với hàng nghìn khách hàng trong các sự kiện quan trọng của doanh nghiệp. Để vận hành MC ảo như vậy đòi hỏi sự trợ giúp đắc lực của đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao và một MC thật để lồng tiếng.

MC hậu trường lồng tiếng, điều khiển MC ảo trên sân khấu (Video: Sơn Nguyễn).

Vào vai chính mình vẫn mới mẻ, hồi hộp

Chị Nguyễn Thị Hoài Trâm (ở TPHCM) lần đầu được tiếp cận công việc thú vị này vào tháng 10/2025. Gần 8 năm kinh nghiệm là MC song ngữ Việt - Anh và diễn viên lồng tiếng, song chị vẫn hồi hộp mỗi lần điều khiển một MC ảo.

Để vận hành nhân vật ảo dùng công nghệ trong phim Hollywood trên sân khấu, MC sẽ mặc trang phục có thiết bị theo dõi chuyển động (công nghệ được sử dụng trong phim Avatar) điều khiển nhân vật ảo bằng chính giọng nói, ngôn ngữ cơ thể của mình.

Phối hợp ăn ý với đạo diễn chương trình và đội ngũ kỹ thuật là hai yếu tố bắt buộc để nhân vật MC ảo thể hiện đúng tinh thần trong tổng thể chương trình.

Giữa hội nghị chuyên môn nhiều thông tin, nhân vật MC ảo có nhiệm vụ mang đến luồng gió mới. Nhân vật này là đại diện cho quan điểm, phong cách của một tập thể tương tác và kết nối khán giả với doanh nghiệp.

Hậu trường vận hành MC ảo (Ảnh: NVCC).

Ngoài giọng nói cuốn hút phù hợp với nhân vật, hay kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, chị Hoài Trâm cũng vận dụng ngôn ngữ cơ thể của mình để thể hiện cá tính của MC ảo.

Ở phòng điều khiển, MC cùng nhân vật ảo của mình tạo dáng, giơ tay, múa, tập yoga và làm nhiều hành động linh hoạt để giao lưu tốt hơn với người xem.

“Mọi tương tác của MC ảo với MC dẫn chung trên sân khấu và các lãnh đạo là trực tiếp, theo thời gian thực. Dựa trên thông tin quan trọng của ngành và nhãn hàng, tôi theo dõi màn hình điều khiển và sẵn sàng ứng biến tuỳ theo không khí của khán phòng và phản ứng của khán giả. Suốt chương trình, nhân vật này thể hiện cá tính của nhãn hàng và truyền tải những thông điệp của chiến lược hoặc chiến dịch mới”, nữ MC ảo chia sẻ.

Với cách thức truyền tải thông tin hoàn toàn mới, với định hướng của doanh nghiệp và đơn vị vận hành, chị Hoài Trâm đã hoá thân vào các nhân vật MC ảo thú vị, nhận được phản hồi tích cực từ doanh nghiệp cũng như khách hàng.

Để có những hình ảnh MC ảo tương tác tốt thì trước sự kiện, toàn bộ đội ngũ vận hành nhân vật đại diện cho thương hiệu họp cùng nhãn hàng, người quản lý dự án để thảo luận thiết kế nhân vật ảo mang tính cách gì, cần biểu đạt qua giọng nói, cảm xúc, hành động phù hợp để nhân vật hiện lên sống động nhất. Đồng thời, kiểm tra các phần mềm và phần cứng để đảm bảo nhân vật vận hành trơn tru tại sự kiện.

Những tình huống cần “nhảy số” nhanh

Tuy nhiên, để làm được hình ảnh nhân vật ảo sinh động, chân thực, cả đội ngũ kỹ thuật và MC hậu trường gặp không ít những khó khăn. Từ lập trình viên đến trưởng dự án, ai cũng phải bám sát từng chỉ số kỹ thuật của phần mềm để đảm bảo nhân vật vận hành tốt.

Còn với MC điều khiển như chị Hoài Trâm, vì đứng ở không gian khác của sự kiện, không quan sát được tình hình như dẫn trực tiếp trên sân khấu nên cần điều chỉnh tông giọng, sắc thái, cảm xúc của giọng nói dựa trên kinh nghiệm trong suốt nhiều năm qua và bám theo điều phối từ đạo diễn.

“Như đã thống nhất với khách hàng, nhân vật MC ảo "bé Mai" hay "bé Nối" là hai em bé vui tươi, năng nổ, đến sự kiện với tinh thần học hỏi và những trải nghiệm thú vị, nên tôi luôn dành cảm xúc, năng lượng tích cực nhất để thể hiện qua giọng nói cùng ngôn ngữ hình thể của mình”, chị Trâm chia sẻ.

Chị Trâm vận dụng kinh nghiệm làm MC, lồng tiếng của mình để hoàn thành nhiệm vụ của MC ảo (Ảnh: NVCC).

Cùng với đó, mặc bộ trang phục gắn chíp cũng tạo áp lực lên cơ thể nhỏ nhắn của nữ MC. Để đảm bảo chuyển động của nhân vật chính xác thì phải cố định bộ đồ này lên người. Ngoài ra, với yêu cầu kỹ thuật của công nghệ theo dõi chuyển động và đặc trưng của từng thiết kế nhân vật, mọi động tác của người điều khiển đều phải tuân theo hướng dẫn đã được tính toán trước.

MC ảo chỉ xuất hiện 10-15 phút trên sân khấu nhưng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chừng ấy thời gian, toàn bộ nhân sự trong sự kiện đã trải qua những giây phút căng thẳng.

Riêng với Hoài Trâm, cô gái vừa phải tập trung nghe, vừa cần theo dõi bên ngoài khán phòng qua màn hình để có tương tác phù hợp.

“Khi tương tác với MC ảo, ai cũng muốn đó là nhân vật nói chuyện thật, nên tôi không muốn mình chỉ làm theo kịch bản mà có thể linh hoạt trò chuyện với cả hội trường. Ví dụ MC sân khấu hỏi MC ảo “em có biết nhân vật này không?” thì bên trong mình đưa tay lên trán suy nghĩ, rồi làm điệu bộ thở dài “sao mà em biết được” thì sẽ tạo không khí sôi nổi trong hội trường", chị chia sẻ.

Trong vai "bé Mai" - em bé tượng trưng cho tương lai, cho sự tiên phong - chị Trâm đã thể hiện tính năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, tính năng tìm kiếm tổng hợp thông tin.

Còn trong vai "em bé Nối" mặc áo dài truyền thống, chị gặp một câu hỏi hoàn toàn không có trong kịch bản, khi lãnh đạo doanh nghiệp hỏi năm nay bé bao nhiêu tuổi. Chị thoáng lúng túng vì chưa hiểu rõ ý người hỏi muốn nói số tuổi của thương hiệu hay là tuổi ngẫu nhiên. Những tình huống phát sinh như vậy buộc MC ảo phải xử lý thật linh hoạt để không bị “chết giờ” và đảm bảo tính liền mạch của sự kiện.

Dù làm MC ảo chưa nhiều, qua những lần trải nghiệm tác nghiệp thực tế, chị Trâm tin đây sẽ là phương thức quảng bá xuất hiện rộng rãi hơn trong các sự kiện quan trọng của doanh nghiệp.