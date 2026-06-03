Chuẩn hóa đội ngũ "gác cửa" an toàn cho các thiết bị nguy hiểm

Ngày 2/6, Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khai giảng khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Khóa huấn luyện được tổ chức nhằm chuẩn hóa năng lực đội ngũ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Người "gác cửa" cho an toàn lao động

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Trọng Bình (Cục trưởng Cục Việc làm) cho biết an toàn, vệ sinh lao động là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, tài sản của doanh nghiệp và góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Theo ông Bình, trong chuỗi hoạt động này, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động giữ vai trò quan trọng bởi đây là khâu đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng cũng như trong suốt quá trình vận hành.

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình phát biểu tại buổi tập huấn (Ảnh: CTV).

Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, ngày càng nhiều loại máy móc, thiết bị mới được đưa vào sử dụng với yêu cầu kỹ thuật cao hơn, vai trò của đội ngũ kiểm định viên càng trở nên quan trọng.

"Người kiểm định viên không chỉ thực hiện các phép đo, thử nghiệm hay kiểm tra kỹ thuật mà còn trực tiếp đánh giá mức độ an toàn của thiết bị trước khi đưa vào sử dụng", ông Bình nói.

Theo lãnh đạo Cục Việc làm, mỗi kết luận kiểm định đều liên quan trực tiếp đến an toàn của người lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trách nhiệm pháp lý của tổ chức kiểm định.

Ông đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nắm vững các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình kiểm định đối với từng loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Bên cạnh đó, học viên cần chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác kiểm định để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong thực tiễn.

Lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Ảnh: CTV).

Mỗi kết luận kiểm định gắn với trách nhiệm pháp lý

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng sát hạch khóa huấn luyện, ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, cho biết kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là lĩnh vực có yêu cầu chuyên môn cao, đòi hỏi tính chính xác, khách quan và trách nhiệm nghề nghiệp nghiêm túc.

Theo ông Long, mỗi kết luận kiểm định không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn gắn với trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đối với sự an toàn của người lao động.

Do đó, công tác đào tạo, sát hạch và cấp chứng chỉ kiểm định viên cần được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành chương trình đào tạo, chú trọng nội dung thực hành và chuẩn bị tốt cho kỳ sát hạch. Đồng thời, Hội đồng sát hạch phải thực hiện nhiệm vụ khách quan, công tâm, đánh giá đúng năng lực thực tế của học viên.

Đào tạo chuyên sâu đến hết tháng 10

Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham gia khóa huấn luyện là các cá nhân tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật chưa được cấp chứng chỉ kiểm định viên hoặc đã bị thu hồi chứng chỉ theo quy định.

Chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần lý thuyết tập trung vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kiểm định; phương pháp đánh giá rủi ro đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường và dụng cụ phục vụ công tác kiểm định.

Các học viên được tham gia thực hành (Ảnh: CTV).

Đối với phần nghiệp vụ chuyên sâu, học viên được trang bị kiến thức về nguyên lý cấu tạo, nguyên lý vận hành thiết bị, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với từng nhóm đối tượng kiểm định.

Nội dung thực hành tập trung vào việc kiểm định thiết bị theo quy trình, sử dụng các phương tiện đo lường, thiết bị kiểm tra và dụng cụ chuyên dụng phục vụ công tác kiểm định.

Khóa huấn luyện gồm các chuyên đề về kiểm định nồi hơi, thiết bị áp lực; hệ thống đường ống chịu áp lực; thang máy, thang cuốn, băng tải, máy vận thăng; và thiết bị nâng các loại. Mỗi chuyên đề đào tạo 80 học viên. Các lớp huấn luyện sẽ được tổ chức từ nay đến hết tháng 10/2026.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ tham gia kỳ sát hạch để được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Theo Ban Tổ chức, trong bối cảnh công nghệ sản xuất liên tục đổi mới, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động ngày càng cao, khóa huấn luyện được kỳ vọng góp phần xây dựng đội ngũ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn lao động trong tình hình mới.