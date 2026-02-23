Chủ tịch Đà Nẵng động viên 60.000 công nhân trong lễ ra quân đầu năm

Ngày 23/2, tại lễ ra quân đầu năm mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) ở Khu kinh tế mở Chu Lai, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, gửi lời chúc mừng năm mới đến hơn 15.000 người lao động tại Chu Lai, cùng hơn 60.000 người lao động của đơn vị trên cả nước và ở nước ngoài.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kỳ vọng doanh nghiệp sẽ đạt được nhiều đột phá và thành công trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong năm Bính Ngọ.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng gửi lời chúc đến hơn 60.000 công nhân, chuyên gia của nhà máy sản xuất ô tô tại lễ ra quân đầu năm (Ảnh: Công Bính).

Theo ông Ấn, trong năm 2025, với tâm thế chủ động thay đổi và quyết tâm vượt qua thách thức, doanh nghiệp đã đạt được nhiều thành công và kết quả ấn tượng nhờ nội lực mạnh mẽ cùng đội ngũ chuyên gia và người lao động. Những thành quả này đã đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp của Đà Nẵng.

Thaco đã đóng góp gần 30% tổng thu ngân sách Đà Nẵng, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách và tạo nhiều việc làm tại địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh về mô hình hệ sinh thái công nghiệp đa ngành thế hệ mới tại Chu Lai, không chỉ tiêu biểu cho Đà Nẵng mà còn cho cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, kết nối với các vùng miền trong nước, Lào và Campuchia.

Hơn 15.000 người lao động tại lễ ra quân đầu năm (Ảnh: Công Bính).

“Tôi đánh giá cao ý thức tạo dựng giá trị thật trong sản xuất kinh doanh, mang đến giá trị cho khách hàng, xã hội thông qua những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, được kết tinh từ nỗ lực lao động sáng tạo của tập thể lãnh đạo và người lao động Thaco”, ông Ấn phát biểu.

Ông khẳng định những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng có đóng góp hết sức quan trọng của doanh nghiệp này. Theo ông Ấn, 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều kỳ vọng, cơ hội nhưng cả nước cũng đối diện không ít khó khăn, thách thức.

Do đó, định hướng phát triển trong thời gian tới theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 và tiếp tục được bổ sung theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là khẩn trương triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, trọng tâm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định vai trò của các doanh nghiệp chủ lực, trong đó Thaco với vai trò là nhà đầu tư, đối tác chiến lược, được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố từ 11% trở lên trong năm 2026.

Mục tiêu đến năm 2030 là đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và của cả nước.