Chủ sử dụng lao động tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo nhân công

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Chương VIII của Nghị định đề cập đến quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, người sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định; từ chối thực hiện các yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở để thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Người sử dụng lao động phải xác định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện trình tự, thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đóng bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định nêu rõ họ phải có trách nhiệm bảo quản hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong thời gian người lao động làm việc tại đơn vị; xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp.

Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày người lao động yêu cầu.

Đồng thời, họ cần cung cấp giấy tờ về việc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc; thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Người sử dụng lao động sẽ phải phối hợp với tổ chức dịch vụ việc làm công cung cấp hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc khi có yêu cầu xác minh thông tin về việc sử dụng lao động.

Đồng thời, họ phải thông báo với tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị (đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an).

Trước ngày 15/1 hằng năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo Sở Nội vụ về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Người sử dụng lao động phải tổ chức triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động và sử dụng người lao động đã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo đúng phương án đã được phê duyệt kèm theo Quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động của Giám đốc Sở Nội vụ.

Quy định cũng đề cập đến trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí đúng đối tượng, đúng mục đích và thực hiện báo cáo kết quả tổ chức đào tạo cho tổ chức dịch vụ việc làm công nơi người sử dụng lao động nộp hồ sơ sau khi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quy định.

Trường hợp người sử dụng lao động tăng hoặc giảm từ 50 lao động trở lên phải thông báo về tình hình biến động lao động (theo Mẫu số 33 ban hành kèm theo Nghị định này) với tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.