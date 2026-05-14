Chủ quán tạm nghỉ để cứu bé gái mắc bệnh hiểm nghèo và cái kết bất ngờ

Chủ quán nướng Shao Sanhu, 33 tuổi, sống tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau hành động hiến tế bào gốc cứu người lạ.

Ngày 18/4, Shao bất ngờ thông báo tạm nghỉ bán một tuần với lý do có việc gia đình. Tấm biển thông báo được treo trên bạt che quán nướng nhỏ mà anh mới khai trương được khoảng một tháng.

Chủ quán nướng Shao Sanhu tạm nghỉ bán 13 ngày để hiến tế bào gốc cứu bé gái mắc bệnh bạch cầu chưa từng quen biết (Ảnh: CNR).

Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Shao tiết lộ lý do thực sự khiến anh đóng cửa quán là tới bệnh viện hiến tế bào gốc cho một em bé chưa từng gặp mặt.

Quyết định này khiến anh chịu tổn thất không nhỏ. Toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị phải đem cho người khác, trong khi tiền thuê mặt bằng và lương nhân viên trong thời gian nghỉ bán ước tính khoảng 20.000 NDT (hơn 77 triệu đồng).

Bài viết của Shao nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 26.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận động viên. Nhiều người để lại lời nhắn rằng sẽ tới ủng hộ quán khi anh quay trở lại.

Ngày 27/4, Shao hoàn thành ca hiến tế bào gốc cho một bé gái 3 tuổi mắc bệnh bạch cầu tại TP Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy.

Đến ngày 1/5, khi quán mở cửa trở lại đúng dịp nghỉ lễ Lao động, Shao bất ngờ chứng kiến hơn 60 nhóm khách xếp hàng dài chờ tới lượt mua đồ ăn.

Không ít người đến từ các tỉnh xa. Một vị khách cho biết đã mất 7 tiếng bay và lái xe từ vùng Tây Nam Trung Quốc chỉ để gặp trực tiếp người chủ quán mà anh ngưỡng mộ.

Một khách hàng khác nói: “Người sẵn sàng hiến tế bào gốc chắc chắn là người làm ăn đáng tin cậy”.

Sau khi trở lại bán hàng, quán nướng của Shao Sanhu thu hút đông đảo khách xếp hàng ủng hộ vì cảm phục nghĩa cử cứu người của anh (Ảnh: Handout).

Lượng khách tăng đột biến khiến Shao phải đẩy nhanh kế hoạch chuyển sang một cửa hàng lớn hơn gần đó để tránh ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh.

Hiệp hội nhà hàng và dịch vụ ăn uống địa phương cũng cử đầu bếp, nhân viên phục vụ tới hỗ trợ quán. Ngoài ra còn có sự giúp sức của các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ và đội cứu hộ Blue Sky Rescue.

Trước sự quan tâm của nhiều người về sức khỏe sau khi hiến tặng, Shao cho biết anh chỉ có cảm giác hơi giống tụt đường huyết và hiện đã hồi phục hoàn toàn.

Người đàn ông 33 tuổi cho biết anh không muốn trở thành người nổi tiếng trên mạng mà hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều người hiểu hơn về việc hiến tế bào gốc.

“Chúng ta vẫn đang thiếu người hiến tế bào gốc. Từ chính trải nghiệm của tôi, đây là một quy trình an toàn”, Shao chia sẻ.

Theo Chương trình Hiến tủy Trung Quốc, Shao đã đăng ký tham gia từ năm 2019. Tính đến cuối tháng 4 năm nay, chương trình có gần 3,8 triệu người đăng ký hiến tặng nhưng mới chỉ hơn 22.000 người thực sự hiến tế bào gốc tạo máu.

Ngày 4/5, Shao chia sẻ có một người theo dõi đã quyết định đăng ký tham gia chương trình hiến tủy sau khi đọc câu chuyện của anh.

Người này cho biết trước đây cô từng lo sợ việc hiến tặng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng trải nghiệm thực tế của Shao đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.