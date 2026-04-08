Chính thức lấy ý kiến về 2 phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ, 30/4

Chiều 8/4, trang mạng xã hội Công đoàn Việt Nam đã chính thức đăng tải phiếu thăm dò ý kiến về các phương án hoán đổi nghỉ lễ tháng 4.

Trong phiếu này nêu rõ, những ngày qua, nhiều công đoàn cơ sở, người lao động và cả cán bộ, công chức đã có kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nên nghiên cứu đề xuất các phương án hoán đổi nghỉ lễ dịp tháng 4.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến từ phía người lao động, đồng thời nghiên cứu quy định của pháp luật và những vấn đề thực tiễn tác động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trao đổi với các cơ quan chức năng về các phương án hoán đối phù hợp.

Thời gian lấy ý kiến từ nay đến 10h ngày 9/4. Trong phiếu có lấy ý kiến về các hình như làm việc như: Làm việc 5 ngày/tuần (nghỉ thứ bảy, chủ nhật); làm việc 6 ngày/tuần (nghỉ chủ nhật); ca kíp, đặc thù khác.

3 phương án được công đoàn lấy ý kiến gồm: Nghỉ bù ngay theo quy định (không hoán đổi) với ngày 27/4; hoán đổi ngày 27/4 sang ngày 29/4 để lao động được nghỉ 3 hoặc 5 ngày liên tục; hoán đổi ngày 27/4 sang ngày 2/5 để lao động làm việc 6 ngày/tuần được nghỉ 4 ngày liên tục.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động (Thiết kế: Khương Quỳnh).

Trước đó liên quan đến kiến nghị hoán đổi dịp nghỉ lễ trong tháng 4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, công đoàn sẽ lắng nghe ý kiến từ phía người lao động, đồng thời nghiên cứu quy định của pháp luật và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) trùng vào chủ nhật (26/4) nên theo quy định, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Tuy nhiên, từ thực tế sản xuất, một số doanh nghiệp đã đề xuất chuyển ngày nghỉ bù sang 29/4 hoặc 2/5 nhằm tạo kỳ nghỉ liền mạch hơn.

Trong trường hợp giữ nguyên quy định hiện hành, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ một ngày/tuần vẫn phải đi làm vào thứ bảy, khiến kỳ nghỉ bị gián đoạn, khó bố trí thời gian nghỉ ngơi dài ngày.

“Quy định nghỉ bù ngay sau ngày kế tiếp khi ngày lễ trùng vào cuối tuần trong một số trường hợp có thể phát sinh bất cập, vì vậy việc lấy ý kiến người lao động là cần thiết để có thêm cơ sở xem xét”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Trước đó, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Vũ Trọng Bình cho hay lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Chính phủ phê duyệt và Bộ Nội vụ ban hành thông báo từ tháng 10/2025. Phương án nghỉ lễ này được xây dựng dựa trên Bộ luật Lao động và đã trải qua quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các ban, ngành, các cấp có liên quan.

“Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn sẽ được thực hiện nghiêm túc, đúng theo văn bản đã ban hành trước đó”, ông Bình thông tin.

Cụ thể, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch). Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25/4, đến hết thứ hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.