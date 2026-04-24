Chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một vòng tròn khép kín

Mục tiêu chính là sớm tìm việc làm mới cho người lao động

Lâu nay, người lao động thường đến các trung tâm dịch vụ việc làm chỉ để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, thực tế đơn vị này là tổ chức dịch vụ việc làm công do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập, chịu trách nhiệm vận hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp với nhiều chế độ hỗ trợ người lao động.

Chia sẻ tại toạ đàm “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp góp phần ổn định và phát triển thị trường lao động”, được tổ chức bởi báo Dân trí mới đây, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, giải thích rõ hơn về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Theo bà Hạnh Thục, chính sách này không chỉ đơn thuần giúp cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp có một khoản tài chính trong thời gian mất việc (trợ cấp thất nghiệp) mà còn có nhiều chế độ hỗ trợ giúp bình ổn thị trường lao động, giúp người mất việc nhanh chóng quay trở lại với thị trường lao động.

“Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được liên kết thành một vòng tròn khép kín, đó là hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới, hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề và quay lại thị trường lao động”, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cho biết.

Trong vòng tròn của chính sách này, ngoài trợ cấp thất nghiệp thì còn có hai trụ cột, đó là tạo việc làm mới và hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho người lao động.

Đối với trụ cột tạo việc làm, Trung tâm là đóng vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, giúp cho người lao động có việc làm mới và doanh nghiệp có nhân sự.

Đối với trụ cột hỗ trợ đào tạo, Luật Việc làm năm 2025 nhấn mạnh việc chuyển từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động đối với doanh nghiệp và người lao động trong việc tổ chức tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghề. Từ đó, giúp người lao động nhanh chóng có được công việc mới hoặc nâng cao kỹ năng để quay trở lại thị trường lao động.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Luật Việc làm năm 2025 có nhiều quy định nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu thông tin thị trường lao động để kết nối việc làm nhanh hơn, chính xác hơn và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Từ đó, chuyển dịch trọng tâm chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ hỗ trợ tài chính sang hỗ trợ nâng cao kỹ năng, kết nối tìm việc để giúp người lao động sớm quay lại thị trường.

Tư duy quản trị thị trường lao động hiện đại

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, những đổi mới trên trong Luật Việc làm năm 2025 thể hiện luật đang có hướng đi theo tư duy quản trị thị trường lao động hiện đại, chú trọng mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và quan tâm hơn đến công tác đào tạo kỹ năng trong thời đại số.

Ông nói: “Suốt nhiều năm, chúng ta thường tự hào là chi trả trợ cấp cho người lao động khi họ mất việc. Nay chuyển sang quan điểm mới là quan điểm hỗ trợ việc làm, hỗ trợ người lao động nhanh chóng quay lại thị trường lao động. Quan điểm này rất phù hợp với thời đại”.

Theo ông Tuấn, thị trường lao động hiện nay đang thay đổi rất nhanh, không chỉ các sinh viên mới có nguy cơ thất nghiệp khi ra trường mà đến những người đang đi làm, có nhiều năm kinh nghiệp cũng có nguy cơ mất việc, nhất là đối với những lao động có tay nghề thấp hoặc là không có nghề.

Nguy cơ thất nghiệp hiện nay chủ yếu đến từ việc thị trường thay đổi nhu cầu về kỹ năng lao động quá nhanh, nhiều nghề cũ biến mất hoặc giảm nhu cầu nhân lực… Nếu người lao động không kịp chuyển đổi, học hỏi kỹ năng mới rất dễ dàng bị đào thải.

Do đó, ông Trần Anh Tuấn đánh giá cao sự chuyển dịch trọng điểm hỗ trợ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm năm 2025, quan tâm nhiều hơn đến hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Ông Tuấn cho rằng: “Điều đó cho thấy xu hướng đổi mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách đang giúp người lao động thích nghi với thị trường lao động hiện đại và bắt buộc thị trường lao động phải chuyển động để chạy theo chính sách này”.

Ông Trần Anh Tuấn còn đánh giá rất cao việc Luật Việc làm năm 2025 bổ sung các quy định, thể hiện xu hướng đầu tư để các trung tâm dịch vụ việc làm mở rộng quản trị dữ liệu thị trường lao động bằng công nghệ số, liên thông và khai thác dữ liệu số. Đổi mới này sẽ giúp các trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện công tác kết nối việc làm, dự báo thị trường và đào tạo kỹ năng phù hợp dễ dàng và hiệu quả hơn trước đây rất nhiều.