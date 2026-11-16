Ngày 16/11, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn có xảy ra tình trạng tôm hùm bị ngộp (còn gọi là ngợp, ngất), chết. Tuy nhiên, số lượng được ghi nhận không nhiều.

Nhiều thông tin "giải cứu" tôm hùm xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh: Trương Nguyễn).

Liên quan đến những bài đăng kêu gọi giải cứu tôm hùm chết lan truyền trên mạng xã hội, vị lãnh đạo cho biết địa phương đã giao công an làm rõ việc đăng tải và lan truyền các thông tin gây lo lắng này.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk) cũng xác nhận có tình trạng tôm hùm bị ngợp sau những trận mưa lớn vừa qua.

Theo vị lãnh đạo, mưa khiến nước ngọt xâm nhập sâu vào khu vực nuôi, làm thay đổi môi trường sống của tôm. Dù vậy, số lượng tôm bị ngợp được đánh giá là không đáng kể.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết kêu gọi "giải cứu" tôm hùm bị ngợp hoặc chết tại khu vực Đắk Lắk. Những hình ảnh, thông tin được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa cho người nuôi tôm.

Cơ quan chức năng cho rằng số lượng tôm hùm ngợp không đáng kể (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

Sự cố xảy ra trong thời điểm giá tôm hùm đang ở mức cao. Thay vì bán được giá tốt như tôm khỏe mạnh, người nuôi buộc phải bán tháo số tôm bị ngợp để hạn chế thiệt hại.

Một thương lái thừa nhận, tôm hùm sống hiện được thu mua với giá hơn 1 triệu đồng/kg. Trong khi đó, tôm bị ngợp chỉ có giá 300.000-500.000 đồng/kg. Dù vậy, nhiều hộ vẫn phải chấp nhận bán tôm với giá thấp để thu hồi một phần vốn đầu tư.

Sau khi nhận được phản ánh, cơ quan chức năng đã trực tiếp kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình tại các khu vực nuôi.