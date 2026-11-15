Văn phòng Chính phủ ngày 13/11 ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phát triển thị trường lao động, tạo việc làm cho thanh niên.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng xem xét báo cáo ngày 6/11 của Bộ Nội vụ về thực trạng thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo, thường được gọi là nhóm thanh niên "3 không".

Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị của Bộ Nội vụ, đồng thời giao cơ quan này chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy tạo việc làm, nhất là cho thanh niên.

Tư vấn giới thiệu việc làm cho người trẻ (Ảnh minh hoạ: HQ).

Gần 1,6 triệu thanh niên không đi học, không có việc làm

Theo số liệu được Bộ Tài chính công bố, quý III/2026, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo, chiếm 11,2% tổng số thanh niên trong nhóm tuổi này.

So với quý trước, số thanh niên thuộc nhóm này tăng 195.100 người. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, số lượng tương đương và tỷ lệ giảm 0,3 điểm phần trăm, từ 11,5% xuống 11,2%.

Báo cáo cho biết quý III thường là thời điểm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo tăng lên do nhiều người vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp, đang chuyển từ môi trường giáo dục sang thị trường lao động.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, số thanh niên thuộc nhóm này có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức đáng quan tâm. Năm 2021, cả nước ghi nhận khoảng 2,02 triệu người, chiếm 16,8%, mức cao nhất trong giai đoạn này, chủ yếu do tác động của đại dịch Covid-19.

Đến năm 2024, con số giảm còn khoảng 1,36 triệu người, tương ứng 10,3%. Tuy nhiên, năm 2025 tăng trở lại khoảng 1,39 triệu người, chiếm 10,5%, tăng 30.900 người so với năm trước.

Chính phủ đánh giá thực trạng này cho thấy một bộ phận thanh niên gặp khó khăn khi chuyển tiếp từ học tập sang việc làm hoặc chưa tham gia học tập, đào tạo và thị trường lao động vì những hoàn cảnh khác nhau.

Do đó, việc hỗ trợ cần dựa trên đặc điểm, nhu cầu và nguyên nhân cụ thể của từng nhóm, kết hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp với đào tạo kỹ năng, giới thiệu việc làm và hỗ trợ tiếp cận chính sách.

Tạo cơ chế hỗ trợ thanh niên tìm việc làm

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn và các địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trong đó, các cơ quan phải gắn trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương với kết quả phát triển thị trường lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo, đào tạo lại, phát triển kỹ năng nghề; tạo cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên, thanh niên tìm việc làm.

Cùng với đó là vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia, thực hiện các chính sách lao động, việc làm, an sinh xã hội; chủ động điều tiết, cân đối cung - cầu lao động và thúc đẩy tạo việc làm cho thanh niên.

Trong các kiến nghị được Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất, Bộ Nội vụ đề xuất tăng cường hỗ trợ thanh niên chuyển tiếp từ nhà trường sang thị trường lao động, ưu tiên thanh niên nông thôn, phụ nữ trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được đề xuất tăng cường hướng nghiệp, phân luồng, trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; thúc đẩy phối hợp giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong thực hành, thực tập và tuyển dụng.

Các hình thức đào tạo linh hoạt, ngắn hạn, gắn với nhu cầu tuyển dụng cũng cần được mở rộng, đặc biệt nhằm hỗ trợ thanh niên gián đoạn học tập tiếp tục học văn hóa, học nghề.

Rà soát hoàn cảnh từng thanh niên để hỗ trợ phù hợp

Một nội dung đáng chú ý trong kiến nghị của Bộ Nội vụ là tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở trong việc tiếp cận, hỗ trợ thanh niên "3 không".

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố được đề xuất chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã phối hợp với tổ chức Đoàn, cơ sở giáo dục, tổ chức dịch vụ việc làm rà soát, nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu của từng nhóm thanh niên trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, địa phương lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, chính sách hiện có để hỗ trợ phù hợp, quan tâm tháo gỡ khó khăn về chi phí học tập, đi lại, chăm sóc gia đình và khả năng tiếp cận dịch vụ.

Trung ương Đoàn được đề xuất phối hợp với chính quyền cơ sở, cơ sở đào tạo và tổ chức dịch vụ việc làm tiếp cận thanh niên, tư vấn và kết nối họ với các chương trình học tập, đào tạo, việc làm, khởi nghiệp và vốn vay theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho người mới tốt nghiệp, người chưa có kinh nghiệm; đồng thời theo dõi kết quả hỗ trợ để kịp thời điều chỉnh giải pháp.

Các địa phương được khuyến khích tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp nhận thanh niên thực tập, đào tạo tại nơi làm việc và tuyển dụng, gắn với bảo đảm tiền lương, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp.