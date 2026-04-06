Chi tiết những trường hợp người lao động bị “cắt” trợ cấp thất nghiệp

Từ năm 2026, Luật Việc làm năm 2025 được áp dụng, thay thế cho Luật Việc làm năm 2013. Do đó, quy định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026 áp dụng theo Luật Việc làm năm 2025, có sự điều chỉnh so với luật cũ.

Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 41, Luật Việc làm năm 2025 quy định 13 trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp.

13 trường hợp này được Chính phủ hướng dẫn triển khai chi tiết tại Điều 19 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp).

Theo đó, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những trường hợp sau:

Thứ nhất, người lao động có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thứ hai, người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực. Ngày mà người lao động được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực là ngày người lao động nhập ngũ.

Thứ ba, người lao động hưởng lương hưu hằng tháng. Ngày mà người lao động được xác định hưởng lương hưu là ngày đầu tiên tính hưởng lương hưu được ghi trong văn bản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thứ tư, sau 2 lần người lao động từ chối việc làm do tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Thứ năm, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có 3 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với tổ chức dịch vụ việc làm công theo quy định.

Ngày mà người lao động được xác định bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày kết thúc của thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm của tháng thứ 3 liên tục mà người lao động không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm.

Thứ sáu, người lao động ra nước ngoài để định cư. Ngày mà người lao động được xác định ra nước ngoài định cư là ngày người lao động xuất cảnh.

Thứ bảy, người lao động đi học tập có thời hạn trên 12 tháng. Ngày mà người lao động được xác định đi học tập có thời hạn trên 12 tháng là ngày nhập học được ghi trong giấy báo nhập học.

Thứ tám, người lao động bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định bị xử phạt vi phạm hành chính nêu trên là ngày người lao động bị xử phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ chín, người lao động qua đời. Ngày xác định người lao động qua đời là ngày ghi trong giấy chứng tử.

Thứ mười, người lao động chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngày mà người lao động được xác định chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày bắt đầu thực hiện biện pháp xử lý hành chính được ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ 11, người lao động bị tòa án tuyên bố mất tích. Ngày mà người lao động mất tích được xác định trong quyết định của tòa án.

Thứ 12, người lao động bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù. Ngày mà người lao động được xác định bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù là ngày bắt đầu thực hiện quyết định tạm giam, chấp hành hình phạt tù của cơ quan có thẩm quyền.

Cuối cùng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đề nghị của người lao động. Ngày mà người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày người lao động đề nghị với tổ chức dịch vụ việc làm công.