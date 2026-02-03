Chỉ một quan sát tinh ý, công nhân giúp ông chủ tránh thiệt hại 63 tỷ đồng

Chỉ vì "nhìn kỹ thêm một lần", một nhân viên của Công ty Công nghiệp đóng tàu Vũ Xương (Trung Quốc) đã giúp doanh nghiệp tránh nguy cơ thiệt hại lên tới 18 triệu NDT (khoảng 63 tỷ đồng) và được thưởng 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng). Câu chuyện nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Trong quá trình kiểm tra tại khu vực lắp ghép phân đoạn, người lao động này phát hiện khung đỡ cỡ lớn bị biến dạng rõ rệt. Anh lập tức yêu cầu dừng thi công và báo cáo cấp trên. Đánh giá của đội kỹ thuật cho thấy, nếu không được xử lý kịp thời, sự cố có thể khiến phân đoạn tàu trị giá 18 triệu NDT sụp đổ, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người lao động.

Doanh nghiệp xác định đây là nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, quyết định thưởng 10.000 NDT, đồng thời trao danh hiệu "Thợ săn rủi ro vàng" cho lao động này. Câu chuyện cũng được dựng thành phim tư liệu an toàn để chiếu trong toàn công ty.

Một nhân viên giúp công ty tránh nguy cơ thiệt hại 63 tỷ đồng chỉ vì "nhìn kỹ thêm một lần" (Ảnh minh hoạ: AI).

Nhiều địa phương công bố các trường hợp "báo nguy được thưởng"

Gần đây, các địa phương ở Trung Quốc như Sơn Đông, Quảng Tây, Quảng Đông đã công bố hàng loạt trường hợp điển hình, trong đó người lao động được khen thưởng vì kịp thời phát hiện, báo cáo nguy cơ mất an toàn trong doanh nghiệp.

Trong năm 2025, 8 doanh nghiệp tại tỉnh Sơn Đông đã chi tổng cộng hơn 2 triệu NDT (trên 7 tỷ đồng) để thưởng cho người lao động phát hiện nguy cơ tai nạn.

Tại Công ty Vật liệu mới Thắng Hoa Quốc Hồng (Tế Ninh), một công nhân vận hành phát hiện thiết bị hóa chất đặc biệt bị rò rỉ ở nhiệt độ 390°C, chứa chất dễ cháy nổ. Nhờ xử lý kịp thời, doanh nghiệp tránh được nguy cơ cháy nổ lớn. Người lao động được thưởng 5.000 NDT (khoảng 17,5 triệu đồng).

Công ty Công nghệ sinh học Hồng Đạt (Lâm Nghi) thưởng 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng) cho tổ trưởng phát hiện thiết bị liên lạc không đạt chuẩn chống cháy nổ trong khu vực nạp hydro.

Tại Tập đoàn Hóa chất Lỗ Tây, một cán bộ kỹ thuật phát hiện mái hộp lạnh bị ăn mòn, thủng nhiều lỗ, nguy cơ gây nổ thiết bị. Doanh nghiệp thưởng 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng). Riêng năm 2025, công ty này đã chi 1,545 triệu NDT (khoảng 5,4 tỷ đồng) cho các hình thức khen thưởng liên quan đến báo cáo nguy cơ.

Nhiều doanh nghiệp khác trong tỉnh cũng thưởng từ 1.000-5.000 NDT cho mỗi trường hợp báo cáo kịp thời, với tổng số hàng nghìn nguy cơ được ghi nhận và xử lý.

Tại một mỏ đá ở Khâm Châu, người lao động phát hiện vết nứt lớn có nguy cơ sạt lở, kịp thời báo cáo và tham gia khắc phục. Doanh nghiệp thưởng 6.500 NDT (khoảng 22,7 triệu đồng).

Ở Bắc Hải, một công nhân phát hiện máy cắt thực phẩm có lỗi thiết kế, lưỡi dao có thể văng ra khi vận hành tốc độ cao. Báo cáo này giúp doanh nghiệp loại bỏ nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, người lao động được thưởng 3.000 NDT (khoảng 10,5 triệu đồng).

Một nhóm 5 công nhân khác phát hiện van an toàn bồn khí nitơ bị lỏng, mỗi người được thưởng 500 NDT (khoảng 1,75 triệu đồng).

Tại một công ty phát điện ở Quảng Đông, phó ca trưởng phát hiện thanh liên kết cảm biến bị gãy, có thể khiến tổ máy vượt tốc, gây hư hỏng nghiêm trọng. Nhờ xử lý sớm, doanh nghiệp thưởng 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng).

Ở các doanh nghiệp khác, người lao động phát hiện cháy âm do chập điện, khu vực điện lực chất đầy vật dễ cháy, hay đường ống chữa cháy rò rỉ… đều được thưởng từ 1.000-2.000 NDT (khoảng 3,5-7 triệu đồng).

Theo các địa phương Trung Quốc, việc thiết lập cơ chế thưởng cho người lao động báo cáo nguy cơ rủi ro để đảm bảo an toàn đang được coi là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, đặc biệt trong các ngành công nghiệp nặng, hóa chất, năng lượng.