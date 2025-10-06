Cao Bằng đẩy mạnh truyền thông, giúp người dân thoát nghèo

Tình trạng nghèo về thông tin không những gây ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp cận đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về giảm nghèo, mà còn gây thiếu hụt thông tin về đời sống, kinh tế - xã hội. Do đó, để bù đắp những thiếu hụt về thông tin, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã đặt ra trọng tâm truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 6).

Mục tiêu của dự án là tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.

Chương trình tuyên truyền, vận động người dân xã Trường Hà (Cao Bằng) phát triển kinh tế, giảm nghèo (Ảnh: Đức Kiên).

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cùng với huy động các nguồn lực đầu tư, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh công tác truyền thông. Theo đó, tỉnh Cao Bằng đã tập trung tuyên truyền về các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thông qua hội nghị tập huấn, hội nghị tuyên truyền, qua hệ thống loa truyền thanh, báo chí, truyền hình, mạng xã hội…

Giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh Cao Bằng tổ chức 27 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 2.200 cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông ở cơ sở; thiết lập mới cơ sở vật chất tại 75 xã, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại 49 xã, xây dựng cụm thông tin cơ sở tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và cụm thông tin điện tử tại cửa khẩu Trà Lĩnh.

Tỉnh cũng vận hành 99 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng tại các xã đặc biệt khó khăn; tổ chức 73 hội nghị truyền thông về chính sách, mô hình, dự án giảm nghèo, thu hút hơn 7.200 lượt người tham dự; tổ chức các chương trình văn nghệ tuyên truyền, sân khấu hóa nội dung giảm nghèo, góp phần đưa thông tin đến gần hơn với người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh phát hành hơn 35.000 tờ rơi, 60 áp phích, 599 băng rôn, khẩu hiệu, lắp đặt 2 pano tuyên truyền lớn tại các xã đông dân cư, các cơ quan báo chí đã đăng tải trên 1.170 tin, bài, phóng sự phản ánh kết quả giảm nghèo, gương điển hình và kinh nghiệm hay trong công tác giảm nghèo bền vững.

Ông Nông Thanh Mẫn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh định hướng tiếp tục đưa truyền thông đến gần hơn với từng hộ dân, đẩy mạnh tuyên truyền lưu động tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp linh hoạt giữa hình thức truyền thống và công nghệ số. Cùng với đó, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở hiểu dân, sát dân để chuyển tải thông điệp một cách hiệu quả, giúp chính sách đi vào cuộc sống.

Nhờ được tuyên truyền về các dự án, mô hình giảm nghèo, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách giảm nghèo, từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ ỷ lại; nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Gia đình chị Lầu Thị Sài, xóm Tềnh Cà Lừa, Xã Trường Hà (Cao Bằng) là một trong những hộ thoát nghèo đầu tiên của xóm chia sẻ: “Tôi dành thời gian xem truyền hình, đọc báo để nắm bắt những mô hình làm kinh tế giỏi của địa phương. Nhờ đó, tôi học hỏi kinh nghiệm của những gia đình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả. Đặc biệt, cán bộ xã tuyên truyền, vận động gia đình tham gia các lớp tập huấn nuôi gà, lợn… Gia đình đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội mua bò giống, lợn giống, đầu tư làm chuồng để phát triển chăn nuôi. Đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo”.

Năm 2025, tỉnh Cao Bằng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 24,71% đầu năm xuống còn 20,71% vào cuối năm. Hiện nay, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai các dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Đức Kiên